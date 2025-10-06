GAZA: Hamas dice que quiere un intercambio “inmediato” de rehenes y prisioneros, Rubio llama a Israel para dejar de bombardear para un acuerdo

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 5:09 p.m. Lectura: 2 min.







Hamas dijo este domingo 5 de octubre, su deseo de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza este domingo 5 de octubre y proceder a un intercambio ” inmediato “ Hosges y prisioneros con Israel, antes de negociaciones indirectas en Egipto entre los dos beligerantes.









Dos días antes del segundo aniversario del ataque sin precedentes contra el movimiento islamista palestino contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que provocó la guerra, el ejército israelí continuó sus bombardeos en Gaza Ville, matando al menos a cinco personas según la defensa civil local, un servicio de rescate que opera bajo la autoridad de Hamas.





Las discusiones se basan en el plan del presidente estadounidense Donald Trump, quien envió a Egipto a Egipto su emisario Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, para ayudar a finalizar las discusiones sobre las condiciones de liberación de los rehenes eliminados durante el ataque del 7 de octubre.





“Negociaciones mañana”





Donald Trump advirtió a Hamas el sábado que no “No tolera ningún retraso” En la aplicación de su plan, que proporciona un alto el fuego, la liberación dentro de las 72 horas de los rehenes, la retirada por etapas del ejército israelí de Gaza y el desarme del movimiento islamista.









Aliado cercano de Donald Trump, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu “Los próximos días”. Según un funcionario de Hamas, las discusiones se llevarán a cabo en el encanto El-Cheikh (East), donde se espera que los negociadores del movimiento lleguen el domingo desde Doha.









El equipo de negociador israelí “Se irá esta noche con el programa para comenzar las negociaciones mañana”La portavoz de Benyamin Netanyahu dijo el domingo, y agregó que será “Negociaciones técnicas”.





“Suspender operaciones”





Hamas subrayó a mediadores “La necesidad de que Israel suspenda cualquier operación militar en toda la Franja de Gaza, para detener todas las actividades aéreas, reconocimiento y desborderas de drones y retirarse del interior de la ciudad de Gaza”. Al mismo tiempo, “Hamas y las facciones de la resistencia terminarán con sus operaciones militares”.









En caso de acuerdo, los bombardeos israelíes tendrán que ” cesar “dijo la diplomacia estadounidense Marco Rubio.





El viernes, Hamas dijo que estaba listo para liberar a todos los rehenes como parte del Plan Trump, anunciado el 29 de septiembre y para las negociaciones inmediatas para finalizar los detalles. Donald Trump luego llamó a Israel para arrestar ” inmediatamente “ Sus bombardeos en Gaza, pero el ejército israelí continuó sus ataques allí, matando a casi 60 personas el sábado, según la defensa civil local.









Benyamin Netanyahu afirma apoyar el Plan Trump, al tiempo que especifica que su ejército se mantendrá en la mayor parte de la Franja de Gaza, que ahora controla alrededor del 75 %.





El presidente estadounidense dijo el sábado que Israel había aceptado una primera “Línea de retracción” a una distancia de 1.5 a 3.5 km dentro del territorio palestino. Tan pronto como Hamas lo ha aceptado, un alto el fuego “Inmediatamente entrará en vigor”.





El desarme de Hamas “se logrará”





El sábado, Benyamin Netanyahu juró desarmar a Hamas, ya sea en el marco del plan o por sus propios medios militares. “¡Se logrará!».









En su respuesta al plan Trump, Hamas no mencionó la cuestión de su desarme, un punto clave de la propuesta, alegando que tenía la intención de participar en cualquier discusión sobre el futuro de Gaza e insistiendo en la necesidad de una “Retirada total israelí”.





El plan, sin embargo, excluye cualquier papel de Hamas “En el gobierno de Gaza” Y proporciona el exilio de sus combatientes.