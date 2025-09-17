Miles de muertes en el verano de 2025 en Europa debido al cambio climático, argumentan los investigadores

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 17 de septiembre de 2025 a las 3:11 p.m. Lectura: 2 min.







Más de 15,000 personas podrían atribuirse al cambio climático al final de este verano en las principales ciudades europeas, los investigadores avanzan en un trabajo que aún es preliminar pero cuyo interés ha sido aclamado por otros científicos.









“Centrado en 854 ciudades europeas, este estudio concluye que el cambio climático es en el origen del 68 % de los 24,400 muertos que estarían vinculados al calor este verano”subraya este miércoles 17 de septiembre, el comunicado de prensa de los dos institutos británicos a los que pertenecen los autores, el Imperial College London y la London School of Hygiene & Tropical Medicine.





Por lo tanto, concluyen que entre 15.013 y 17.864 muertes vinculadas este verano con el calor no habrían tenido lugar sin el calentamiento global, en estas ciudades que también representan solo un pequeño tercio de la población europea.





Registros de calor en Europa





Esta es la primera estimación de una escala tan grande en los impactos en la salud de un verano marcado en Europa por temperaturas particularmente altas. Se han observado varias olas de calor y el verano ha demostrado ser el más cálido registrado en varios países, como España, Portugal y el Reino Unido.





Sin embargo, los efectos sobre la salud del calor son bien conocidos: el empeoramiento de los trastornos cardiovasculares, la deshidratación, las alteraciones del sueño … y los más antiguos están, con mucho, el mayor riesgo de morir.





Sin embargo, estas cifras deben tomarse con cuidado. Este tipo de estudio, cada vez más común durante varios años, tiene como objetivo dar una estimación rápida de la mortalidad vinculada al calentamiento global, sin esperar una publicación en una buena revisión científica con una metodología más robusta.









Para lograr sus conclusiones, los investigadores primero modelaron en qué medida el calentamiento global había contribuido a las altas temperaturas este verano. Al final, consideran que sin el cambio climático, las temperaturas promedio habrían sido 2.2 ° C más bajas que en las ciudades relacionadas.





“El número real de muertes podría incluso ser mayor”





Luego, los autores cruzaron esta observación con los datos gastados en la mortalidad relacionada con el calor en diferentes ciudades. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que el calentamiento global ha contribuido a más de 800 muertos en Roma, más de 600 en Atenas, más de 400 en París … En general, más del 85 % de estos muertos han alcanzado más de 65 años.





“Es suficiente que las ondas de calor sean más cálidas de 2 a 4 ° C para que miles de personas pasen de la vida a la muerte”subrayó a Garyfallos Konstantinoudis, coautor del estudio, durante una conferencia de prensa, calificando los picos de calor de “Asesinos silenciosos”.









Pero estas cifras no tienen en cuenta el exceso de mortalidad realmente observado. De tales datos, los investigadores terminan dando una estimación sólida de la mortalidad relacionada con el calor: por lo tanto, había causado unos 47,000 muertos en Europa en 2023, según un estudio publicado por Nature Medicine un año después del período en cuestión.





“Es imposible obtener estadísticas en tiempo real en la actualidad”admitió Friederike Otto, coautor del estudio. Pero estimaciones “Están en las uñas”dijo.





De hecho, muchos investigadores externos al estudio dieron la bienvenida a un estudio válido, incluso enfatizando que se arriesgaba a estar por debajo de la realidad.









“Los métodos utilizados en estos estudios de asignación son científicamente sólidos pero cautelosos”explicó Akshay Deoras, especialista en ciencias de la atmósfera en la Universidad Británica, en Science Media Center. “El número real de muertes podría incluso ser mayor”.