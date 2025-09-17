“Dieselgate”: el estado francés atacado por tres asociaciones para la inacción

Publicado el 17 de septiembre de 2025 a las 12:15 p.m. Lectura: 1 min.







Tres asociaciones depositan este miércoles 17 de septiembre ante el Tribunal Administrativo de París este miércoles 17 de septiembre, una apelación para la inacción del estado francés en el escándalo “Dieselgate”, anunciaron en un comunicado de prensa.









France Nature Environment (FNE), CLCV (consumo, vivienda y entorno de vida) y cliente “Pídale al Tribunal Administrativo de París que reconozca la responsabilidad del estado y que ordene medidas suficientes para establecer dentro de los 6 meses, bajo una pena de una pena de 50 millones de euros por semestre en caso de inacción persistente”escriben en un comunicado de prensa publicado este miércoles después de la revelación de la apelación de “Le Monde” y la Unidad de Investigación de Radio Francia.





Las asociaciones creen que el estado no ha actuado lo suficiente en este escándalo en los motores manipulados al no retirarse de la circulación de cientos de miles de vehículos que estaban equipados con él. Según ellos, los fabricantes de automóviles se han beneficiado de la impunidad.





16,000 muertes en 15 años





“Estos espectáculos ilegales ya han causado 16,000 muertes prematuras en Francia entre 2009 y 2024, y cuestan 101 mil millones de euros”según un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) citado por asociaciones.





Para FNE, CLCV y Clientarth, varios millones de autos diesel equipados con motores aparejados aún circulan en Francia.









“Para 2040, el estado podría prevenir 8,000 muertes adicionales y 8,000 casos de asma infantil si requirió que los fabricantes de automóviles cumplan con los vehículos en cuestión”evalúan.





“Han pasado varios años desde que hemos iniciado discusiones con el gobierno, pero estos enfoques han permanecido en vano. Ahora estamos recurriendo al Tribunal Administrativo de París para que se haga justicia”dijo Gautier Rolland, asesor legal de ClientEarth, citado en el comunicado de prensa.





Grandes fabricantes probados





En 2015, luego de las acusaciones de la Agencia Americana Americana, Volkswagen admitió haber manipulado 11 millones de vehículos con software capaz de hacer que parezcan menos contaminantes durante las pruebas de laboratorio que en las carreteras.





Desde entonces, otros fabricantes han sido fijados para posibles prácticas similares.





Hasta el momento, la Oficina del Fiscal de París ha requerido cuatro juicios en este escándalo, dirigido a Volkswagen, Peugeot-Citroën, Renault y Fiat-Chrysler.









La decisión final sobre la celebración de cualquier juicio pertenece a los jueces investigadores.





Todos los fabricantes implicados en Francia Challenge, en diferentes puntos, los procedimientos iniciados contra ellos.





En Francia, la represión del fraude (DGCCRF) había destacado las desviaciones de hasta el 377 % entre el desempeño de ciertos modelos Renault a fines de 2016 al momento de su aprobación de laboratorio y cuando se usan en condiciones reales.





En un informe de 2017 sobre PSA, el DGCCRF evocó un “Estrategia global destinada a hacer motores fraudulentos, luego comercializarlos”.