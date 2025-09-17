



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que estaba listo para tomar nuevas sanciones contra Rusia, pero con la condición de que los países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso.





“Estoy listo para tomar sanciones significativas contra Rusia, desde el momento en que todos los países de la OTAN también lo han decidido y cuando todos los países de la OTAN han dejado de comprar gasoleta en Rusia”escribió Donald Trump en su red social de la verdad.





Donald Trump evoca regularmente la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero ruso, sin comprometerse con él.





También sugirió que los países miembros de la OTAN consideren las costumbres sustanciales de los deberes aduaneros dirigidos a China, de modo que disminuye su apoyo a Moscú.









A principios de septiembre, Donald Trump ya había dicho “Muy infeliz” Las compras de petróleo ruso por parte de los países de la UE durante una conversación telefónica entre el presidente estadounidense y los líderes europeos de París, según el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.





Blo en Francia





Después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la UE impuso una prohibición de la mayoría de las importaciones de petróleo de Rusia. Pero la tubería de aceite Droujba (” amistad “ en ruso) ha estado temporalmente exento para dar tiempo a los países de Europa Central para encontrar nuevas soluciones.





La República Checa anunció en abril, después de 60 millones de euros en inversión, que ya no recibió petróleo ruso después de 60 años de dependencia. Hungría y Eslovaquia, ambos miembros de la UE, continúan importando el petróleo ruso a través de la oleoductos, que ha sido atacada varias veces por huelgas ucranianas en las últimas semanas.





Rusia ha redirigido parte de sus ventas de petróleo y gas a otros socios como India, China y Turquía. Sin embargo, continúa vendiendo grandes cantidades de gas natural licuado (GNL) en los países de la UE, especialmente en Francia.





“Creo que si la OTAN aumentara los deberes aduaneros para China del 50 al 100%, hasta el final de la guerra entre Rusia y Ucrania, sería de gran ayuda poner fin a esta ridícula guerra”todavía escribió el presidente Trump el sábado.