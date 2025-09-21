Michel Barnier llega en la parte superior de la primera ronda, con un avance cómodo





Se esperaba. El ex primer ministro Michel Barnier (Les Républicains) no se ha sorprendido en la parte superior de la primera ronda de la legislativa parcial en el segundo distrito de París, anunció en X el ministro del interior que renunció y el jefe del LR Bruno Retailleau.





“Los votantes del Segundo Distrito de París colocaron a Michel Barnier en la parte superior de la primera ronda de las elecciones legislativas parciales”según el ministro, que no especificó la puntuación llevada a cabo por el candidato de su partido, ni el de su principal adversario, la socialista Frédérique Bredin.









Según las cifras finales, el ex primer ministro tendría 14 puntos por delante de su perseguidor, con un puntaje de más del 45 %.









El resultado de la elección, causado por la invalidación por el Consejo Constitucional de la elección del Diputado Macronista Jean Laussucq, hizo bastantes dudas en esta circunscripción de alrededor de 100,000 habitantes a horcajadas en los arreglos 5, 6 y 7, considerados por el derecho.





Michel Barnier tenía el camino libre en su campamento desde la retirada de Rachida Dati, quien había amenazado al comienzo del verano para aparecer frente a él, antes de tirar la toalla, mediante su entronización por parte de los republicanos por el ayuntamiento de París y evitando así un duelo fratricidal.





“Todos están ahora en su lugar”había subrayado al ex jefe de gobierno, derrocado en diciembre después de solo tres meses en Matignon, quien apareció con el ministro de cultura renunciando durante su campaña de relámpagos.













Si es elegido, el ex ministro efímero de Emmanuel Macron, de 74 años, será el único diputado de LR en la capital donde desde 2022 se han compartido las 18 distritos electorales entre la izquierda y los macronistas. “Seré un diputado exigente y leal para el nuevo gobierno”prometió al ex ministro de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, varias veces diputado de Savoy, el viernes durante su última reunión de campaña. El Savoyard ha vivido en París durante 12 años, pero no está registrado.





Bredin en emboscada





Frédérique Bredin esperaba poner a Michel Barnier en un tanque en la segunda ronda, programado para el 28 de septiembre, en términos de los resultados de las elecciones legislativas de 2024: el socialista marino Rosset, su diputado, había creado la sorpresa al liderar la primera ronda, bajo el banner del nuevo frente popular. Está hecho, pero será difícil para él ganarse el antes del republicano tanto como parece difícil de llenar.





El ex alcalde de Fécamp, que ve a su oponente el “Símbolo del fracaso del gobierno”esperaba el “Maniobras” Desde la derecha del verano, repele parte del electorado del centro a la derecha.





El campamento oponente obstaculizó lo contrario que Frédérique Bredin es “El candidato de LFI”el rebelde no haber presentado a un candidato.





El ex negociador del Brexit tomó al alcalde del quinto distrito Florence Berthout para reemplazar los horizontes del ex primer ministro Edouard Philippe.









A la derecha del espectro político, el candidato LR enfrenta un candidato a la reconquista y Thierry Mariani, para la manifestación nacional.



