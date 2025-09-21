En Brasil, Jair Bolsonaro sentenció a 27 años de prisión por su intento de golpe

Publicado el 12 de septiembre de 2025 a las 8:08 a.m.

Actualizado el 12 de septiembre de 2025 a las 1:16 p.m. Lectura: 2 min.







El veredicto cayó. El ex jefe de estado brasileño de Estado Brasileño Jair Bolsonaro fue sentenciado el jueves 11 de septiembre de 27 años de prisión el jueves, intento de golpe después de un juicio histórico, a pesar de la intensa presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a su favor.









Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, prometió inmediatamente represalias: Estados Unidos “Responda en consecuencia” a esta convicción “Injusto”dijo. Brasil respondió que no se dejaría “Intimide” por “Amenazas”.





Por cuatro votos a uno, la Corte Suprema Federal declaró al ex presidente brasileño (2019-2022), 70, lo sentenció a 27 años y tres meses de prisión. Un terremoto de poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2026.





El ex líder de lejos, ausente de las audiencias finales, fue acusado por el enjuiciamiento de ser el líder de un ” organización criminal Habiendo conspirado para garantizar su “Mantenimiento autoritario en el poder”a pesar de su derrota contra el actual presidente Luiz Inacio Lula da Silva durante las elecciones de 2022.









El 8 de enero de 2023, los partidarios de Jair Bolsonaro invadieron el Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema Federal, para protestar por la victoria de Lula, el actual presidente brasileño. Entonces, en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro es acusado por el enjuiciamiento de haber sido el instigador de los disturbios. Según la acusación, el proyecto proporcionó en particular el asesinato de Lula y no se materializó por la falta de apoyo de la jerarquía militar.





“Head High” y Proyecto de Amnistía





Asignado al arresto domiciliario desde principios de agosto y no elegibles hasta 2030, Jair Bolsonaro proclama su inocencia y dice que es víctima de un “Persecución política”poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2026. No estuvo presente en la audiencia, por razones de salud según su defensa.





El ex jefe de estado mantiene “Dirígete alto para enfrentar esta persecución”reaccionó al senador Flavio Bolsonaro, su hijo mayor. El campamento conservador pondrá “Toda su fuerza” Para “Unir el Parlamento” Alrededor de un proyecto de amnistía, incluido su líder, dijo.









Es la primera vez que un ex jefe de estado ha sido sentenciado a tales hechos, en un país aún atormentado por el recuerdo de la dictadura militar (1964-1985). Deplorando dolores “Increíblemente excesivo”sus abogados prometieron depositar “Remedios apropiados, incluidos internacionalmente”.

















En un clima completamente diferente, unas pocas docenas de simpatizantes bolsonaristas se encontraron cerca de su casa para mostrar su apoyo a su campeón durante un “Vigil de oración”. “Con la edad que tiene, todos sabemos que eventualmente morirá en prisión”Vétuir Batista suelto, pastor evangélico.





“Estados Unidos reaccionará a esta caza de brujas”





El asunto de Bolsonaro también es la fuente de una crisis sin precedentes entre el primer poder de América Latina y los Estados Unidos. Denunciando un “Caza de brujas” Contra Jair Bolsonaro, Donald Trump impuso un recargo punitivo del 50 % desde principios de agosto en una gran parte de las exportaciones brasileñas. “Es muy sorprendente que pueda suceder”reaccionó al presidente estadounidense después de la condena de su aliado, comparándola con sus propios contratiempos judiciales.









“La persecución política perpetrada por Alexandre de Moraes, un hombre sentenciado a violación de los derechos humanos, continúa”denunció al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien considera que este juez de la Corte Suprema Federal, ex ministro de justicia de un gobierno de derecho, y “Otros miembros de la Corte Suprema Federal de Brasil han decidido injustamente encarcelar al ex presidente Jair Bolsonaro”. “Por lo tanto, Estados Unidos reaccionará a esta caza de brujas”, agregó el jefe de diplomacia estadounidense.