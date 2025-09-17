MEP LFI RIMA Hassan se embarcará en la flotilla hacia Gaza





El eurodiputado de La Francia, Insumise Rima Hassan, anunció el sábado que se unió a la flotilla (global Sumud Flotilla) responsable de la ayuda humanitaria, dirigida en particular por la activista sueca Greta Thunberg, parte a fines de agosto de Barcelona en dirección a Gaza.









“Nuestros gobiernos son responsables de perseguir el genocidio en Gaza”dijo el eurodiputado franco-palestino en la red X. En junio, ya había tenido lugar a bordo de un velero para Gaza, que había sido organizado por Israel. “También se distinguieron por su silencio después de los dos ataques del global Sumud Flatilla”ella agregó. Esta flotilla había denunciado el martes que uno de sus barcos había sido atacado por un dron cuando estaba anclado en Sidi Bou Saïd, cerca de Túnez.









“Enfrentados con esta inacción, me una a esta iniciativa ciudadana, que es el mayor convoy marítimo humanitario jamás logrado”dijo el activista de la causa palestina, en el centro de numerosas controversias para sus posiciones en el conflicto en el Medio Oriente.





Aplazamiento





Sumud Sumud Flatilla barcos (“Sumud” medio ” resiliencia “ En árabe) tienen la intención de unirse a Gaza para enviar ayuda humanitaria allí, después de dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio. Rima Hassan se unió al convoy en el puerto tunecino de Bizerte.





El miércoles, la flotilla para Gaza, que se mojó en Túnez, nuevamente pospuso su partida hacia el territorio palestino.









La Franja de Gaza es la escena de una guerra devastadora, provocada por el ataque sin precedentes contra el movimiento de Hamas islamista palestino en el suelo israelí el 7 de octubre de 2023.





Las Naciones Unidas declararon en agosto el estado de la hambruna en Gaza, advirtiendo que 500,000 personas están en una situación “Catastrófico”.