Irrupciones en el transporte, sistema policial ... ¿qué debemos esperar?





Quieren estar unidos contra la austeridad: las ocho organizaciones sindicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, ANSA, FSU y Solidares) llaman para un día de “Ataque y manifestación” Este jueves 18 de septiembre, en varias ciudades de Francia, presiona al ejecutivo. Objetivo: Protesta contra las medidas de ahorro presupuestarias anunciadas este verano por François Bayrou, cuyo gobierno ha caído desde entonces, y atrae al menos tanto como el movimiento “bloquea todo” el 10 de septiembre, que había movilizado a 197,000 personas según el Ministerio del Interior. Los profesores, trabajadores ferroviarios o incluso farmacéuticos podrían ser fuertemente movilizados, dicen las autoridades. Hacemos balance.





• Un posible “día oscuro” en el transporte





Transporte lateral, será “Probablemente un día oscuro” Según Philippe Tabarot, el Ministro de Transportes renunció al entrevistado el jueves pasado en FranceInfo. “Es obvio que la movilización de 18 será mucho más fuerte que la movilización de 10 en cuanto al número de huelguistas”.. El alcance de las perturbaciones dependerá “La capacidad que los operadores pueden tener para organizar un servicio mínimo” Y “Observe que se puede archivar hasta 48 horas antes”porque “Algunos querrán intentar hacerlo en el último momento para que los operadores no puedan proporcionar este servicio mínimo”estimó el ministro. “Le pedí a los operadores que prepararan un plan de transporte lo más rápido posible y que se comunicaran”él explicó.









Cuatro ramas ferroviarias de sindicatos-cgt-cheminots, unsa rail, rarco sur y cfdt-cheminots lanzaron una huelga, llamando en particular en un comunicado de prensa a “Detenga la competencia, el vertido social y los procesos de filialización”.





El transporte público en la región de París podría interrumpirse fuertemente, los cuatro sindicatos principales de la RATP (CGT, FO, Mobililidad Ansa y el CFE-CGC) pidieron un ataque masivo.





In the airline sector, the main union of French controllers, the SNCTA, postponed its strike scheduled for September 18, for lack of an interlocutor to the government to bring its claims to reach, but intends to continue the movement from October 7 to 9. FO-AIR France, the first union of the group, for its part called its members to reject the movement on Thursday for “Luchar contra la austeridad”.





• Mobilización significativa esperada en la educación nacional





En un comunicado de prensa conjunta, FSU, Insa Education, FNEC FP FP, CFDT, CGT Educ’Action y Sud-Education Unions, todos llamados a la movilización del jueves “Para otro presupuesto, contra cualquier presupuesto de austeridad, para el futuro del Servicio de Educación Pública”. “Los anuncios de François Bayrou en el presupuesto 2026 despertaron una gran ira. No recurrirá con la renuncia del gobierno de Bayrou”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, han tronado las organizaciones que “Denuncia las opciones presupuestarias hechas desde 2017 en reverso de las necesidades de la educación nacional y los servicios públicos”.









“La fecha del 18 de septiembre está en todos los jefes”advirtió a Sophie Venetitay, Secretaria General de SNES-FSU, Unión principal de segundo grado. “La movilización de los maestros será importante”ella predijo.





• Farmacias cerradas





La intervalía de los farmacéuticos, que se habían movilizado notablemente este verano contra la caída en los descuentos comerciales sobre los genéricos decididos por un decreto en agosto, también se unirá al movimiento con un día de “Cierre nacional”, Al llamar a las farmacias para bajar la cortina el jueves.





La principal unión de fisioterapeutas liberales, el FFMKR, también solicitó un Día Nacional de la huelga, al proponer un comunicado de prensa para cerrar los gabinetes “Excluyendo emergencias vitales y continuidad de la atención compleja planificada”. Enumera varios objetivos: “Obtenga medidas inmediatas sobre el poder adquisitivo”, “Pon la fisioterapia al rango de prioridades públicas” Y “Confirme la cohesión de la profesión a lo largo del tiempo”.





• Los electricistas y los gasoleros continúan su movimiento





Los electricistas y el gas, en huelga desde principios de septiembre en el CGT Call para reclamar un aumento en los salarios y una caída de los impuestos a la energía, había anunciado el 4 de septiembre para renovar su movimiento a los días de movilización de los 10 y 18.









El sindicato requiere una serie de medidas salariales, incluida la alineación con el salario mínimo de la cuadrícula salarial, actualmente 9 % más bajo que los salarios mínimos y una revaluación de los subsidios de penalización, así como una caída en el IVA del 20 % al 5.5 % en las facturas de energía.





• Cuarenta procesiones declaradas en toda Francia







