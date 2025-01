Meloni, Zemmour, Celebrity Village ... ¿Quiénes son las personalidades invitadas a la inauguración de Trump?

Resumen

El presidente 47ᵉ de los Estados Unidos, que hará el juramento este lunes en Washington el lunes, irá acompañado por varias personalidades estadounidenses y europeas durante su inauguración.





Ocho años después de su primera toma de posesión, Donald Trump debe convertirse en este 47 el lunes 20 de enero el lunes 20 de eneromi Presidente de los Estados Unidos después de su juramento. Debido al frío polar que cae sobre Washington, la ceremonia, que generalmente está parada en los escalones del Capitolio, fue trasladado al interior del Congreso, bajo su rotonda, el mismo lugar que había sido invadido por los Trumpistas el 6 de enero el 6 de enero. , 2021 para tratar de evitar la victoria de la victoria de Joe Biden.









¿Cuáles serán las personalidades presentes en la ceremonia? Como era de esperar, el magnate inmobiliario, que a los 78 y siete meses de edad se convertirá en el presidente más antiguo jamás haya invertido en la historia de Estados Unidos, estará rodeado por sus seguidores. Mientras que algunas personalidades europeas de lejos acuden para pararse junto al nuevo presidente estadounidense, otras aún mantienen el suspenso a su llegada. Artistas secundarios, Donald Trump, tuvo dificultades para reunirlo durante su primera inauguración en 2017. Este año, el republicano, nuevamente, contará con algunos seguidores e invitados sorpresa. Descripción general.





• Montaños de tecnología y política estadounidenses





La audiencia de invitados le dará un lugar de orgullo a los multimillonarios de la Tech. Además del esencial Elon Musk, el hombre más rico del mundo que se ha convertido en uno de los familiares de Donald Trump, además de un precioso apoyo financiero, el jefe de Amazon, Jeff Bezos, el de Meta, Meta, Mark Zuckerberg y el de Apple, Tim Cook.





Según el «New York Times», Shou Chew, jefe de Tiktok, también es uno de los invitados de honor, que se sentará junto con los familiares de Donald Trump y funcionarios de alto riesgo, mientras que Trump prometió el domingo 19 de enero de » ahorrar « La red social, que fue inaccesible durante unas pocas horas durante el fin de semana, suspendiendo la aplicación de la ley que prohíbe el suelo estadounidense la plataforma a más de 170 millones de usuarios si su empresa matriz china rechaza la venta.









En las filas de las políticas estadounidenses, dos ausencias notables en esta ceremonia de inauguración: las de la ex primera dama Michelle Obama y la ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Barack Obama, a quien Donald Trump había tenido éxito en su primer mandato en 2017, estará presente. Al igual que los otros dos ex presidentes y su esposa, Bill y Hillary Clinton, y George W. y Laura Bush, según la prensa estadounidense.









Joe Biden, el presidente saliente, y Kamala Harris, vicepresidenta saliente y candidato infeliz para la presidencia en noviembre, estarán presentes para la transferencia de poder y luego se desprenderán.





• Líderes internacionales





El presidente ultra liberal argentino, Javier Milei, estará inaugurando Donald Trump, del cual dice estar cerca del aliado. Milei, que ya conoció a Trump desde su reelección, reclama una afinidad ideológica y personal con el presidente estadounidense reeleccionado, a quien considera «Uno de los dos políticos más importantes en el planeta»consigo mismo.









El brasileño Jair Bolsonaro no estará presente. Un juez de la Corte Suprema brasileña rechazó la solicitud de devolución del ex jefe del Estado, quien afirmó que podía asistir a la nominación. Sus abogados habían pedido el regreso de este pasaporte, argumentando que Jair Bolsonaro había recibido una invitación oficial a la inauguración de Donald Trump. El ex líder lejano fue atropellado por la prohibición de abandonar el territorio brasileño en febrero de 2024. Su pasaporte fue confiscado después de una operación policial como parte de una investigación sobre un supuesto proyecto de «golpe de estado» para evitar el regreso al poder de Su rival izquierdo Luiz Inacio Lula da Silva en enero de 2023.





Por su parte, China ha anunciado que Xi Jinping enviaría al vicepresidente, Han Zheng, asistiendo a la nominación.





• Figuras del extremo derecho europeo





Las figuras europeas de lejos han anunciado su presencia, como el Nigel Farage británico o uno de los líderes del Partido Afd alemán, Tino Chrupalla.





El primer ministro italiano de lejano, Giorgia Meloni, también viajará. La líder transalpina se ha posicionado como la líder europea líder más cercana al nuevo presidente estadounidense y mantiene relaciones muy amigables con Elon Musk. Incluso si no se conocen bien, Meloni y Trump comparten los mismos valores conservadores y se conocieron dos veces desde la elección del líder republicano en noviembre de 2024. Ella fue notablemente a la residencia de Trump en Mar -a -lago en Florida, donde El presidente electo lo había calificado como «Mujer fantástica».









El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, también fue invitado a la ceremonia, pero dijo que no iría allí.





• En el lado francés





Dentro de la derecha extrema francesa, Marion Maréchal, Louis Aliot, Eric Zemmour y la eurodiputada Sarah Knafo harán el viaje a Washington. El presidente de la concentración nacional Jordan Bardella, Luin dijo el jueves que no iría a la ceremonia de inauguración, sino que su grupo en el Parlamento Europeo estaría representado. El Partido Frontista enviará a tres funcionarios electos allí: el alcalde de Perpignan Louis Aliot, el eurodiputado Julien Sánchez y el diputado de Oise Alexandre Sabaout.









Según la información del «Canard Enchaîné», Bernard Arnault, jefe de LVMH, y Xavier Niel, jefe de Free (y accionista individual de «New OBS»), también participarán en la ceremonia.





• En el escenario, la gente y Carrie Underwood Village





Doble dosis de una aldea de celebridades anunciada para esta secuencia, en la reunión del domingo y en una de las pelotas el lunes: su tubo de disco «YMCA» (1978) se ha convertido Dibuje algunos pasos de baile cuando lo escucha.









Después de las estrellas de Hollywood, Lady Gaga y Jennifer López, en 2021, fueron la cantante Country Carrie Underwood y el tenor Christopher Macchio quienes participarán en la ceremonia de inauguración. La primera debe interpretar la canción patriótica «America the Beautiful», el segundo The American Himhem.