Cuando Bayrou toma prestado el vocabulario de la extrema derecha

El primer ministro François Bayrou, invitado al set de LCI, estimó el lunes que Francia «aborda» un «sentimiento de sumersión» en la inmigración. Estas declaraciones han provocado a la izquierda, e incluso en el campamento presidencial. Los comentarios repitieron este martes frente a los diputados.





Francia » acercarse « de «Sensación de inmersión» En términos de inmigración, dijo François Bayrou, el lunes 27 de enero, invitado en el set de LCI. “Creo que las contribuciones extranjeras son positivas para un pueblo, siempre que no excedan una proporción. Pero desde el momento en que tienes la sensación de una inmersión, para no reconocer más a tu país, estilos de vida o cultura, desde ese momento tienes rechazo «él explicó.









Para el jefe de gobierno, este umbral aún no se excede pero «Nos acercamos». «En cualquier caso, es en esta área que somos»agregó, agregando que un «Cierta cantidad de ciudades o regiones están en este sentimiento».





Dicho «Que todo es una cuestión de proporción»el primer ministro «Justificó la política que quiero llevar a cabo»estaba encantado este martes, en Francia 2, el Ministro del Interior Bruno Retailleau. En el lado de RN, bebemos suero. El vicepresidente Sébastien Chenu dio la bienvenida a Francia que tenía que tener «Ganó la batalla ideológica». Marine Le Pen, dijo, espera a François Bayrou «Hechos que siguen los hallazgos» :: «El Primer Ministro debe ser consciente de que no es un psiquiatra ni un sacerdote y que, por lo tanto, su palabra no cura»lanzó el jefe de los diputados de Far -Right a los periodistas en la Asamblea.





«Sin inmersión»





Debe decirse que la expresión se ha convertido en uno de los lemas favoritos de la Rally Nacional que, desde Marine Le Pen hasta Jordan Bardella, continúa alertar a los supuestos » Sumersión migratoria «De los cuales el país sería la víctima. Como recordatorio, según Insee, en 2023 la población extranjera que vivía en Francia ascendió a 5,6 millones de personas, o el 8,2 % de la población total, contra el 6,5 % en 1975, o una «Bajo aumento».





» Los investigadores de todas las disciplinas están de acuerdo: no hay sumersión migratoria, regularización y currículums en el mar nunca han causado «llamada aérea» y el gran reemplazo de la población francesa es un mito «, se alarmó en una columna publicada en febrero de 2023 en las columnas de los 400 científicos «mundiales», incluidos demógrafos, sociólogos, geógrafos e historiadores.









» Clasificado 77mi En 2020, en parte de los inmigrantes en su población, Francia está muy por detrás de los países de la Península Arábiga, Luxemburgo, Suiza, Canadá, Australia y Estados Unidos Notó estos especialistas, que recordaron que el nivel global de inmigración era estable y que los movimientos de la población no priorizan a los países desarrollados.





Descrito en el campamento presidencial





El término, prestado del extremo derecho y el ministro del interior del interior de Bruno Retaille, ha reaccionado al campo presidencial. En BFMTV este martes por la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional Yaël Braun-Pivet castigó comenta que » (allá) avergonzarse «.









«Estamos hablando de hombres y mujeres, nuestro país, Francia que, por su historia, su geografía, su cultura, siempre ha recibido y construido con esta tradición»dijo, antes de concluir: «Yo, no hablo así. Es una palabra que no es parte de mi vocabulario y ciertamente no hablar de hombres y mujeres que a veces huyen peleas, son perseguidos. »»









A la izquierda, la protesta es general. «Es vergonzoso, estaba extremadamente sorprendido que un primer ministro use el término sumersión migratoria y acredite esta falsa idea impulsada por la extrema derecha»reaccionó al jefe de los diputados ambientales Cyrielle Chatelain en Franceinfo.









«No tomamos prestadas ni las palabras ni las fantasías de la extrema derecha»reaccionó al jefe de los diputados socialistas Boris Vallaud, juzgando esto «Indigno de». «No censurar al gobierno de Bayrou, es para que la ofensiva racista de Retailleau continúe, el que habla de papel francés, regresión étnica de los habitantes de los vecindarios de clase que trabajan o el apogeo de la colonización»dijo el jefe de los diputados de LFI Mathilde Panot a la dirección de los socialistas en FranceInfo.









François Bayrou mantuvo ante los diputados del martes la idea de un «Sumersión» migratorio en Mayotte y en varios otros departamentos franceses, refutando todos «Connivence con cualquiera».





“Cualquiera que se enfrente a la situación en Mayotte, y no es el único lugar en Francia, una medida que la palabra sumersión es la más adecuada. Porque todo un país, (…) toda una comunidad de departamentos franceses se enfrenta a oleadas de inmigración ilegal a medida que alcanzan el 25 % de la población «dijo el primer ministro durante las preguntas del gobierno. «No son las palabras impactantes, son las realidades»agregó.