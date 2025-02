¿Los franceses, fanáticos de las huelgas? ¿Por qué siempre es un mito?

Publicado en



30 de enero de 2025 a las 6:00 p.m. actualizó el



30 de enero de 2025 a las 9:22 p.m.

Según un estudio realizado por Dares, las huelgas fueron más frecuentes en 2023 que en 2022, especialmente debido al movimiento contra la reforma de las pensiones. Pero las tendencias a largo plazo muestran que estamos lejos de la huelga de «hábito» castigada por ciertos líderes políticos.





Los franceses atacan mientras se comen las uñas: un mal «hábito» denunciado regularmente por líderes políticos que juran su apego al derecho a atacar antes de soplar que, de todos modos, sería bueno limitarlo.





¿Y? Un estudio realizado por Dares, la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Trabajo, nos dice que después de un retorno de protesta social en 2022, el número de días de huelga continuó aumentando en 2023. Las pensiones y la compensación son los dos sujetos que provocaron Los franceses más en huelga, según este estudio publicado el jueves 30 de enero.





En detalle, el 2.7 % de las empresas en el sector privado con 10 o más empleados (excluyendo el sector agrícola) experimentaron una o más paradas de trabajo colectivo en 2023. No sabíamos que desde 2010, año ya marcado por una movilización contra la reforma de las pensiones. Informado al personal de los empleados, el número de «Días individuales no trabajados para la huelga» aumentó en un 73 % en comparación con el año anterior, llegando a 171 días para 1,000 empleados, aún según Dares.









A pesar de este rebote, seguimos lejos de «Gréviculure» o la huelga «fuera de hábito».





«Es un mito de la realidad completamente desconectado»dice el politólogo Baptiste Giraud, profesor de la Universidad de Aix-Marseille, autor de la fascinante «para volver a aprender a atacar» (PUF, 2024).





Sensación de impotencia





Porque en realidad, explica, el uso de la huelga experimenta dos tendencias a largo plazo: una disminución en su frecuencia todos los sectores combinados y una disminución en la participación en huelgas en empresas donde se activan. Además, durante el movimiento contra la reforma de las pensiones, en la primavera de 2023, «Por mucho que las manifestaciones fueran masivas, ya que el uso de la huelga ha permanecido contenido»recuerda.





¿Cómo explicar esta desafección? Primero, hay una explicación estructural, que es la desaparición del progresivo de las grandes empresas e industrias, el pulmón de las movilizaciones. Pero también está vinculado a una sensación de impotencia, anotada durante el movimiento de pensiones. Baptiste Giraud: “Las encuestas mostraron que había un rechazo masivo de la reforma y un escepticismo mayoritario entre los empleados sobre la capacidad de recuperar el ejecutivo. Es difícil para las organizaciones sindicales movilizarse en forma de huelgas cuando este modo de acción no parece ser capaz de doblar al gobierno. »»









El resultado del movimiento social hubiera sido diferente si las organizaciones sindicales hubieran pedido claramente una huelga renovable, y no solo a «Pon a Francia al parar» ? No, dice el politólogo. Y esto en particular debido al estado de unionismo francés, a pesar de una mejora de la imagen en 2023, la tasa de sindicalización sigue siendo baja, con un 10,3 % en 2019, y la estructura del trabajo en Francia: las centrales eléctricas luchan por abordar un salario aislado fragmentado y fragmentado que gane , o en empresas sin cultura sindical. Eso es todo el» aprendiendo « de la huelga que no se hace. Y esto, sin mencionar el costo que puede representar una huelga. En «El establecimiento», Robert Linhart resume: «El trabajo es agotador, pero el ataque es aún más».