Más de 1.200 muertos, carrera contra el tiempo para ayudar a los supervivientes.





El número de víctimas aumenta cada hora. Este martes 2 de diciembre, más de 1.200 personas murieron en Asia a causa de las recientes inundaciones que afectaron a Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka.





Gran parte de Asia se encuentra actualmente en plena temporada de monzones, que a menudo traen fuertes lluvias, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas, como se puede ver. en el vídeo que encabeza el artículo. Pero el cambio climático está afectando los patrones de tormentas, incluida la duración y la intensidad de las lluvias más intensas, las inundaciones repentinas y las ráfagas de viento más fuertes.





Las inundaciones que azotaron Indonesia, Tailandia y Malasia se vieron agravadas por una tormenta tropical excepcional, especialmente en la isla de Sumatra.





• Al menos 631 Muertos y 472 desaparecidos en Indonesia





El número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron la gran isla indonesia de Sumatra sigue aumentando y alcanza ahora 631 muertes, según un recuento publicado el martes por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.





Además, 472 personas siguen desaparecidas y 2.600 heridas en tres provincias de la isla situada al oeste del archipiélago, precisó el organismo. Según la agencia, más de 3,3 millones de residentes se han visto afectados por las inundaciones y 1 millón han sido evacuados y están alojados en refugios temporales.











• Carrera contra el tiempo para ayudar a los supervivientes.









El lunes, el gobierno indonesio anunció el envío de 34.000 toneladas de arroz y 6,8 millones de litros de aceite de cocina a las tres provincias más afectadas: Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Por su parte, las organizaciones humanitarias dijeron que estaban trabajando para llevar ayuda a las zonas afectadas, al tiempo que advirtieron que los mercados locales se estaban quedando sin productos de primera necesidad y que los precios de los bienes disponibles se habían triplicado. “Las comunidades de la provincia de Aceh corren un grave riesgo de sufrir escasez de alimentos y hambrunas si no se restablecen las cadenas de suministro en los próximos siete días”advirtió la organización benéfica Islamic Relief.





• Soldados movilizados en Indonesia





Al llegar este lunes al norte de Sumatra, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció que “La prioridad del gobierno ahora era enviar inmediatamente la ayuda necesaria”. “Hay varios pueblos aislados a los que, si Dios quiere, podemos llegar”añadió, anunciando el despliegue de aviones y helicópteros para facilitar las operaciones de rescate.









Prabowo Subianto está bajo una presión cada vez mayor para declarar un estado de emergencia nacional por inundaciones y deslizamientos de tierra, cuyo número de muertos es el más alto por un desastre natural en Indonesia desde el terremoto y tsunami de Sulawesi que mató a más de 2.000 personas en 2018.





A diferencia de su homólogo de Sri Lanka, el líder indonesio no pidió ayuda internacional. Su gobierno ha desplegado tres barcos militares para llevar ayuda a las zonas más afectadas, donde muchas carreteras siguen intransitables debido al barro y los escombros que dejó la tormenta.





•… y en Sri Lanka, donde la cifra de muertos es de al menos 410 muertos





El domingo por la tarde, la lluvia había cesado en Sri Lanka, cuando las autoridades se embarcaron en una operación de socorro a gran escala. El gobierno de Sri Lanka ha utilizado helicópteros militares para rescatar a personas varadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el ciclón Ditwah. Uno de ellos se estrelló el domingo por la tarde al norte de Colombo.





Al menos 410 personas han muerto y 1,5 millones están afectadas, según un nuevo informe publicado este martes por la agencia de gestión de catástrofes de Sri Lanka (DMC). Según la misma fuente, un total de 336 personas siguen desaparecidas. Los rescatistas todavía estaban limpiando los caminos bloqueados por árboles caídos y deslizamientos de tierra.









El presidente Anura Kumara Dissanayake, que declaró el estado de emergencia, se comprometió a reconstruir tras este desastre natural. “el más importante y más difícil de nuestra historia”dijo en un discurso el sábado. Las pérdidas y los daños son los mayores en Sri Lanka desde el devastador tsunami de 2004.









• Ira de la población en Tailandia





Al menos 176 personas han muerto en el sur de Tailandia en una de las inundaciones más mortíferas que el país haya visto en diez años.





El gobierno ha puesto en marcha medidas de ayuda, pero las críticas públicas a la gestión de la catástrofe van en aumento y dos funcionarios locales han sido suspendidos por presuntos fallos.









• Al menos dos muertos en Malasia





Al otro lado de la frontera, en Malasia, donde las fuertes lluvias también inundaron grandes extensiones de tierra en el estado de Perlis, murieron dos personas.





• Una región india afectada por fuertes lluvias





El ciclón Ditwah provocó fuertes lluvias en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, informó el diario británico The Guardian. La excepcional tormenta tropical se encuentra actualmente a unos 50 kilómetros de la costa de la ciudad de Chennai, la capital del estado, donde viven más de 6 millones de personas.





La tormenta se debilitó a un “depresión profunda”, según los funcionarios meteorológicos. Estos últimos, precisa el diario británico, esperan que baje aún más durante el día.