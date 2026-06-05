Marjane Satrapi, autora de “Persépolis”, falleció a los 56 años

Publicado el 4 de junio de 2026 a las 10:09 horas, actualizado el 4 de junio de 2026 a las 2:52 p.m. Lectura: 2 min.

En las columnas de “New Obs”, Marjane Satrapi se desliza con un toque de humor hacia 2024: “La vida no es un picnic, siempre hay un momento en el que las cosas no van bien (…) No puedes sobrevivir a la vida. Tienes que saberlo. Pero está lleno de alegría, sorpresas y melancolía. » Luego dijo que estaba consciente de “ (es) muerto “. Y para agregar: “Esto provoca una especie de cisma dentro de mi cabeza que no siempre es muy agradable. Pero bueno, hay que vivir con ello. Por eso trabajo mucho. »

Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Marjane Satrapi obtuvo un éxito internacional con su tira cómica “Persépolis”, premiada en 2001 en el Festival de Angulema. La obra fue designada en el otoño de 2025 como la más significativa del último cuarto de siglo, en una importante encuesta realizada por “le TV BUS Canal de comunicación urbana” entre cerca de 200 actores del mundo del cómic. Con su franqueza, recordó su infancia en Irán bajo el yugo de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

Luego adaptó su cómic a una película de animación, codirigida por Vincent Paronnaud, y ganó el premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes en 2007. “Aunque esta película sea universal, quiero dedicarla a todos los iraníes”declaró Marjane Satrapi, que en los últimos años ha denunciado las acciones de la República Islámica de Irán.

En 2005, otro de sus álbumes ambientado en Irán, “Poulet aux prunes”, recibió el premio al mejor álbum en Angulema y Marjane Satrapi también codirigió su adaptación cinematográfica en 2011, con Mathieu Amalric, Edouard Baer y Maria de Medeiros en el reparto.

Marjane Satrapi, acérrima opositora de las autoridades de Teherán, se negó a denunciar a la Legión de Honor francesa en 2025. “La actitud hipócrita de Francia hacia Irán”que entonces vivía una nueva ola de represión. “Durante un tiempo me ha costado mucho entender la política de Francia hacia Irán”explicó en Instagram, lamentando que “A los jóvenes iraníes amantes de la libertad, a los disidentes y a los artistas se les niegan visas”. Y para especificar: “La negativa de la Legión de Honor no es en modo alguno una acción o un pensamiento contra Francia. Al contrario, amo profundamente a este país mío. »

Su cuenta de Instagram mostraba huellas del dolor causado por la pérdida de su marido en 2025. Repartido en varias publicaciones, un mensaje proclamaba lo siguiente: “Perdí al amor de mi vida” (Perdí al amor de mi vida).