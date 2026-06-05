El yerno de Trump causa revuelo en Albania con su proyecto de hotel de lujo

“¡Albania no está a la venta!” » Con carteles y flamencos rosas inflables en la mano, miles de manifestantes han salido a las calles de varias ciudades de Albania en los últimos días. En Tirana, la capital, los habitantes protestan todas las noches desde el lunes 1 de junio. ¿A qué se debe este descontento? Un gigantesco complejo hotelero y villas de lujo que incluyen incluso un puerto deportivo que pronto podría construirse en la costa, en parte en un espacio natural protegido. Detrás de este proyecto está Jared Kushner, yerno de Donald Trump y por tanto marido de su hija Ivanka.

En la primavera de 2024, los dos estadounidenses anunciaron claramente que querían construir hoteles de lujo en Albania. Dos años después, en enero de 2026, Ivanka Trump visitó a un grupo de arquitectos e inversores antes de cenar con el primer ministro albanés, Edi Rama.

Según la información disponible y algunas publicaciones en Instagram, el proyecto elegido por los cercanos a Donald Trump es un complejo de hoteles y villas en la zona costera de Vjosa-Narta, a unos 150 kilómetros al suroeste de Tirana, además de un complejo Muy exclusivo en la isla de Sazan, una antigua base militar, deshabitada y sin infraestructura. Costo del trabajo: casi “4 mil millones de euros”según una estimación reciente del Primer Ministro albanés, incluidos 1.400 millones para el complejo en la isla de Sazán.

La naturaleza de los inversores y el lugar del Estado albanés en los acuerdos financieros siguen siendo poco claros. Para acelerar el proceso de construcción, el gobierno albanés concedió a Atlantic Incubation Partners LLC – empresa vinculada al fondo de inversión Affinity de Jared Kushner según varias investigaciones – el estatus de inversor estratégico. Una forma de beneficiarse de procedimientos administrativos acelerados y del apoyo de varios ministerios.

“Albania no debería ser un país que tenga miedo de un proyecto extraordinario como este. (…) No hay manera de que esta inversión se detenga mientras yo esté aquí”.afirmó Edi Rama según informó el canal de televisión Euronews.

También persisten dudas sobre el origen de los fondos utilizados para comprar el terreno y la legalidad de los procedimientos. Como muchas tierras en Albania, esta zona es objeto de múltiples disputas relacionadas con los derechos de propiedad. En 1945, cuando llegó al poder la dictadura comunista de Enver Hoxha, se abolió la propiedad privada en el país. En los años 1990, con la caída del régimen, entre crisis económica y conflicto armado, muchas tierras fueron ocupadas sin base legal y desde entonces la cuestión de los derechos de propiedad sigue siendo extremadamente delicada. Miles de familias aún esperan recuperar las propiedades de sus antepasados, y entre ellas, algunas afirman poseer parte de los terrenos cedidos para este proyecto.

Además de la compleja financiación, el proyecto es muy criticado por las asociaciones ecologistas. Varias ONG llevan meses denunciando el impacto del proyecto. En enero, más de cuarenta de ellos enviaron una carta al gobierno albanés exigiendo su suspensión inmediata.

La zona costera de Vjosa-Narta, donde está previsto el complejo turístico, es un área protegida que alberga numerosas especies animales y vegetales. Según la asociación BirdLife International, la zona alberga los últimos refugios de la foca monje del Mediterráneo, así como más de 200 especies de aves, incluidas muchas especies amenazadas, como los flamencos rosados ​​y los juguetones pelícanos.

“De principio a fin hubo una total falta de transparencia. No hemos visto ninguna consulta pública ni documentos públicos sobre los permisos”. Aleksandr Trajce, director ejecutivo de la principal organización para la protección y preservación del medio ambiente natural en Albania, criticó al diario británico “The Guardian”.

La oposición al proyecto se ha acelerado en los últimos días, después de que aparecieran vídeos que mostraban trabajos preparatorios en la costa y excavadoras en la playa. Y provocó así numerosas manifestaciones: está prevista una nueva para este jueves por la tarde en Tirana y otra para el sábado en Vlora.

Sin embargo, las investigaciones podrían resultar decisivas. Un proyecto similar financiado también por una sociedad de inversión vinculada a Jared Kushner fue abandonado recientemente, indica el canal de televisión Euronews. El pasado noviembre, el Parlamento serbio aprobó una ley especial para autorizar la construcción de un complejo de lujo en la capital del país, Belgrado. Un mes más tarde, el fiscal serbio contra la delincuencia organizada procesó a cuatro personas por abuso de poder (incluido un ministro), lo que provocó la retirada de Jared Kuschner del proyecto.