Marine Le Pen se retiró el próximo enero, menos de un año después de su condena





Como la justicia se comprometió con él, Marine Le Pen será juzgado a principios de 2026 en el caso de asistentes parlamentarios, apenas más de un año después de la audiencia de primera instancia. El Tribunal de Apelaciones de París anunció que el juicio se llevará a cabo del 13 de enero al 12 de febrero de 2026, lo que permite tomar una decisión final en el verano de 2026. Este calendario judicial es crucial para el candidato de tres veces infeliz en las elecciones presidenciales: condenado en la primera instancia en marzo pasado a cuatro años de prisión, dos de los cuales están cerca, 100,000 euros, pero por encima de todos, por encima de todos, una inelegido. surge en 2027, un año antes de la fecha límite. Si se confirma la condena de Marine Le Pen, la hipótesis de una candidatura de Jordan Bardella en las elecciones presidenciales, ya estudiada, podría confirmarse.









En marzo pasado, después de una larga audiencia en la que el líder del Rally Nacional (RN) había luchado por defenderse en la parte inferior de un archivo abrumador, más bien denunciando los ataques de la justicia política, fue declarado culpable, así como 24 ex eurodiputados, asistentes, contadores colegiados y la parte de extrema derecha como una persona legal, para tener ” sistema “ Entre 2004 y 2016 para pagar a los empleados de la parte con el dinero del Parlamento Europeo. El daño económico se estimó en 3,2 millones de euros.





Durante el juicio de apelación, a principios de 2026, solo once acusados ​​estarán presentes en el Colegio de Abogados, incluido el alcalde de Perpignan Louis Aliot, Diputado Julien Odoul, Mentigratoso Nicolas Bay, Wallerand de Saint-Just y Bruno Gollnisch, dos ejecutivos históricos del RN.





A pesar de las vertiginosas acciones de archivos que esperan procesamiento en el Tribunal de Apelaciones de París, aceleró su calendario para este archivo para poder detenerse en el verano de 2026, después de los ataques de los ataques de todas las partes en el espectro político. El magistrado que presidió el juicio había recibido amenazas de muerte. El abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, quería leer un “Desalde”. “La primera decisión es tan difícil de defender en que fue desproporcionado, que la institución judicial tiene la necesidad de tratar de reparar obteniendo una audiencia absolutamente extraordinaria”dijo. Falso, había replicado a Marie-Suzanne Le Quéu, fiscal general de París: “No se trata de tener ninguna negación, ya que la característica de la apelación, que es un derecho, es comenzar el examen del caso desde cero”.ella se había opuesto.









Además de este asunto, que podría costarle a Marine Le Pen a su candidatura, el RN también está bajo el alcance de otro procedimiento, después de la apertura en julio de 2024 de una información judicial en particular por fraude al daño de una persona pública y financiación ilícita de campañas electorales, que llevó a la búsqueda de su sede a principios de julio. La investigación se refiere principalmente a préstamos de individuos al partido para financiar sus campañas presidenciales y legislativas de 2022 y los de los europeos de 2024, según la oficina del fiscal de París.





Desde su condena, Marine Le Pen, que no podía soportar representar su puesto de diputado en caso de disolución de la Asamblea Nacional, ha multiplicado las apelaciones. Ella ya experimentó un revés en la audiencia ante el Tribunal Administrativo de Lille, se rechazó un primer QPC, los magistrados señalaron que los artículos de ley que permitieron su condena a la inelegibilidad inmediata ya han sido reconocidas de acuerdo con la constitución por el Consejo Constitucional en decisiones anteriores.