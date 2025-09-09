Accidente funicular en Lisboa: el cable que conecta las cabañas con el corazón de la investigación

Publicado el 7 de septiembre de 2025 a las 10:30 am Lectura: 2 min.







El accidente funicular que dejó 16 muertos en Lisboa el 3 de septiembre siguió “Desconectar el cable entre las dos cabañas”Reveló la oficina de investigación sobre accidentes aéreos y ferroviarios el sábado 6 de septiembre. “La inspección visual programada, realizada en la mañana del día del accidente, no ha detectado ninguna anomalía en el cable”especifique a los investigadores de esta agencia pública en esta primera nota que se supone que reflejan los hallazgos confirmados, y no explicaciones precisas sobre las causas del accidente.





El cable utilizado normalmente “Una vida útil útil de 600 días” Pero el que estaba en su lugar en el momento del accidente “Había sido instalado hace 337 días”también indican los investigadores que indican que el área donde “El cable que se ha vendido no es visible sin desmontaje”.





El jefe del gerente de transporte de Lisbotic, Carris, dijo varias veces desde el accidente que ocurrió el miércoles que el trabajo de mantenimiento, realizado durante varios años por un subcontratista, siempre se llevó a cabo a tiempo.





Un accidente a 60 km/h





La Gloria Funicular, que en su configuración actual data de 1914, está compuesta por dos vagones que pueden acomodar a 42 personas, que se elevan y descienden alternativamente por un sistema de contrapeso, una elevación de 45 metros por 276 metros de largo, “Con una inclinación promedio del 18 %”recuerde a los investigadores de GPIAAF.





Y de acuerdo con los primeros elementos de la investigación revelados el sábado, la conmoción cuando el funicular golpeó un edificio después de haberse desviado sin detener la calle del centro donde tuvo lugar el accidente “Ocurrió a una velocidad de alrededor de 60 km/h”.





“A las 6 pm del 3 de septiembre, el funicular tenía sus cabañas estacionadas en sus respectivas estaciones”continúan, especificando que el número preciso de pasajeros en cada cabaña no se conoce en esta etapa.





Unos minutos más tarde, las cabañas comienzan su viaje pero “Unos momentos después de la partida y después de haber viajado unos seis metros, () de repente pierden la fuerza de equilibrio garantizada por el cable de conexión que los une”. “Cabina n ° 2 (en la parte inferior de la ruta) se retira repentinamente (…). En cuanto a la cabina n ° 1, en la parte superior de Calçada da Glória, continúa su movimiento descendente al aumentar su velocidad”a pesar de los intentos del conductor de frenarlo, describa a los investigadores de GPIAAF. “Unos 170 metros después del inicio de su viaje (…) el vehículo, debido a su velocidad, descarriló y comenzó a entregar”todavía agregan.





Las primeras conclusiones dentro de los 45 días





La GPIAAF planea publicar un informe preliminar dentro de los 45 días, detallando las primeras conclusiones de la encuesta y el informe final que hará cualquier recomendación de seguridad, dentro de un año. Si este período no puede ser respetado, los investigadores no excluyen publicar un informe intermedio para hacer un descenso de la encuesta.





El accidente funicular despertó una gran emoción en Portugal y en el mundo. Los últimos informes de evaluación 16 muertos, incluidos cinco extranjeros portugueses y once (tres británicos, dos surcoreanos, dos canadienses, una francesa, una suiza, un estadounidense y un ucraniano), así como veinte heridos.