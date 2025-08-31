Manifestaciones violentas en Indonesia, Tiktok suspende su directo

Publicado el 31 de agosto de 2025 a las 8:41 a.m. Lectura: 1 min.







La plataforma de redes sociales de Tiktok suspendida para “Algunos días” su funcionalidad “Vivir” (Directo) En Indonesia, anunció el sábado 30 de agosto. La decisión se tomó debido a las violentas manifestaciones que se han llevado a cabo durante varios días en el país.









La población está exasperada





El presidente Prabowo Subaianto se ha enfrentado a las manifestaciones más violentas desde que llegó al poder en octubre. Las manifestaciones han encendido varias ciudades importantes del país, incluida la capital Yakarta, después de la muerte de un taxista de motocicletas, aplastado por un vehículo policial y cuyo video, que se ha vuelto viral, se ha sorprendido mucho. Este evento prendió fuego al polvo cuando los enfrentamientos acababan de tener lugar entre la policía y la población, exasperado por las dificultades económicas y la corrupción.





El viernes por la noche, las manifestaciones en Makassar, la ciudad principal de las celebraciones del sur, degeneraron. Los manifestantes prendieron fuego a un edificio del Consejo Provincial y Local de la Ciudad, lanzaron cócteles de piedras y molotov y prendieron fuego a los vehículos. Tres personas atrapadas por las llamas, dos empleados del consejo local y un funcionario, murieron, según una fuente administrativa local. Las manifestaciones continuaron el sábado en la ciudad de Surabaya en la isla principal de Java, así como en las islas de Bali y Lombok.





Indonesia es uno de los públicos públicos más grandes del mundo en Tiktok, con más de 100 millones de usuarios.