Bayrou obstinado, reportado de regreso a la escuela, Greta Thunberg a bordo de Gaza ... Cinco información para recordar desde el fin de semana

Publicado el 31 de agosto de 2025 a las 7:41 p.m. Lectura: 4 min.







Bayrou no significa “adiós” a los franceses





François Bayrou todavía cree en ello. En cualquier caso, esto es lo que dijo el domingo por la noche contra los cuatro periodistas de los canales de información continua que lo cuestionan en Matignon. El primer ministro repitió que no podía decir que ” Adiós “ A los franceses, como la izquierda y el RN lo invitan, a toda prisa para girar la página de su gobierno.





“Los días que llegan son cruciales. Si imaginas que puedo abandonar las peleas que he llevado durante años y que continuaré emprendiendo después, estás equivocado”se lanzó durante una entrevista desde su oficina. El primer ministro, que anunció al comienzo de la semana su deseo de solicitar un voto de confianza de la Asamblea Nacional el 8 de septiembre, estima que el ” pregunta “ en juego no es “El destino del primer ministro” Pero el de “Destino de Francia”.









Pero si dijo que estaba abierto a negociaciones, barrió las propuestas presupuestarias del Partido Socialista, incluso creyendo que ” Estos son los más distantes de todos los hechos en el campo político. “” Lo que ofrece el Partido Socialista es no frenar el gasto es dejar que el gasto comience de nuevo “incluso acusó al jefe de gobierno.





Temprano en el día, Olivier Faure había indicado que la decisión del Partido Socialista de votar contra la confianza en el gobierno “Es irrevocable”.





Volver a la escuela pospuso en el Bouches-du-rhône y el var





Es un hecho extremadamente raro: el comienzo del año escolar se pospuso hasta el martes en el Bouches-Du-Rhône y el VAR, debido a un episodio mediterráneo anunciado el domingo por la noche y el lunes por Météo-France, que provocó vigilancia naranja en varios departamentos.





“Con respecto a la situación meteorológica y los pronósticos emitidos por Météo-France, el prefecto tomó la decisión, en relación con las autoridades académicas de posponer el comienzo del año escolar al martes 2 de septiembre y suspender el transporte escolar en todos los Bouches-du-Rhône, para garantizar la seguridad de los estudiantes y padres”escribe la prefectura de Bouches-du-rhône en un comunicado de prensa. Las escuelas, universidades, escuelas secundarias y guarderías permanecerán cerradas, y el transporte escolar no estará asegurado.









El domingo, Météo-France colocó ocho departamentos que iban desde Gard hasta Yonne con vigilancia naranja naranja y dos de ellos, Ardèche y Gard, para el riesgo de inundaciones. En el sureste del domingo por la noche, “Un episodio mediterráneo se establece con tormentas eléctricas violentas caracterizadas en particular por intensidades lluviosas muy fuertes”proporciona el boletín de la organización meteorológica que agrega que“Durarán en la noche y al menos hasta la mañana del lunes”.









Para el lunes, habrá 10 departamentos colocados en alerta de naranja en el sureste: Bouches-du-rhône, Vaucluse, Drôme, Gard, Lozère, Ardèche, Var y Hautes-Alpes. Siete de ellos se colocan en tormentas de vigilancia y nueve en inundaciones de vigilancia.





· Una nueva flotilla se fue para Gaza





Una flotilla de docenas de botes acusados ​​de ayuda humanitaria, liderada en particular por la activista sueca Greta Thunberg, zarpó a Barcelona el domingo para tratar de intentar “Romper el bloqueo ilegal de Gaza”según sus organizadores, con el eslogan “Cuando el mundo permanece en silencio, zarpamos”.













Esta misión, llamada Global Sumud Flatilla, “Es diferente” Anterior porque “Ahora tenemos muchos más barcos, somos mucho más numerosos, y esta movilización es histórica”dijo el activista de 22 años en el puerto español. A esta flotilla debería unirse “Docenas” barcos adicionales, que dejarán de Túnez y otros puertos mediterráneos el 4 de septiembre, y acciones simultáneas “En solidaridad con el pueblo palestino” Se organizará en 44 países, anunciados a principios de agosto Greta Thunberg, miembro del Comité Global Sumud Flatilla Sumud.





Israel anuncia que había matado a una cabeza de Hamas





Israel anunció el domingo que había matado al portavoz de la rama armada del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza. “El portavoz terrorista de Hamas Abou Obeida fue eliminado en Gaza y se unió a los demás (personas) eliminados del eje de Irán, Líbano y Yemen en el fondo del infierno”dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en su cuenta X. Hamas no ha reaccionado de inmediato a este anuncio.





El portavoz de las brigadas Ezzedine al-Qassam desde 2002, Abou Obeida, había sido uno de los jefes de Hamas en anunciar en un video el ataque el 7 de octubre. Desde el comienzo de la guerra, ha hecho docenas de discursos de televisión y publicado mensajes de audio, así como comunicados de prensa y tweets en las redes sociales del movimiento. Siempre aparece con uniforme militar y su rostro cubierto con un keffieh.









El ejército israelí también dijo el domingo que apuntaría a los líderes de Hamas en el extranjero. “En la Franja de Gaza, llegamos a uno de los altos funcionarios en Hamas ayer, Abou Obeida. No ha terminado, la mayoría de los líderes de Hamas están en el extranjero, y también los alcanzaremos”dijo el jefe del personal del ejército israelí, Eyal Zamir, según una declaración militar.





Un ex presidente del parlamento ucraniano asesinado por bala





El ex presidente del parlamento ucraniano Andriï Paroubiy, una figura de la revolución proeuropea de Maidan en 2014, fue filmada por el oeste del país el sábado. “Un hombre no identificado disparó varios tiros al político, matando a Andriï Paroubiy al instante” En Lviv, una gran ciudad en el oeste de Ucrania, dijo la oficina del fiscal.





El sospechoso huyó y la policía está tratando de encontrar su marca. Además, una investigación para “Asesinato” se abrió, agregó la oficina del fiscal.









El diputado Andriï Paroubiy, de 54 años, era una figura en la revolución proeuropea de Maidan y había sido presidente del Parlamento ucraniano, llamado Rada, de 2016 a 2019. “Horrible Murder” y prometió que “Todas las fuerzas y medios necesarios” fueron desplegados para la investigación. “Desafortunadamente, el crimen había sido cuidadosamente planeado”Luego dijo, sin más detalles.