Acosada sexualmente en la calle, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta denuncia y quiere actualizar la legislación

Publicado el 5 de noviembre de 2025 a las 18:33 horas,

actualizado el 6 de noviembre de 2025 a las 11:09 a.m. Lectura: 2 min.







La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acosada sexualmente el martes 4 de noviembre en la calle de Ciudad de México, decidió presentar una denuncia contra su agresor y reformar la legislación en todo el país. La jefa de Estado explicó que había presentado una denuncia porque, tras acosarla, el hombre continuó agrediendo a otras mujeres antes de ser detenido pocas horas después. “Me pregunto: si no presento una denuncia, ¿qué pasará con las otras mujeres mexicanas? Si esto es lo que le pasa al presidente, ¿qué pasará con todas las mujeres de nuestro país?»dijo el miércoles durante su conferencia de prensa matutina.









La denuncia fue presentada contra el hombre ante la fiscalía general de la Ciudad de México, donde el acoso sexual es un delito. El agresor, identificado como Uriel Rivera, fue entregado a la fiscalía de delitos sexuales. El hombre la tocó en el pecho e intentó besarla en el cuello, mientras ella saludaba a sus simpatizantes en pleno centro de la capital, como se muestra en videos difundidos en redes sociales y en la prensa.





El incidente ocurrió mientras el presidente caminaba hacia un evento público cerca del palacio presidencial, estrechaba manos y tomaba fotografías. Sin ningún guardia de seguridad que lo detuviera, un hombre se acercó a Claudia Sheinbaum, le pasó un brazo por el hombro y, con la otra mano, le tocó la cadera y el pecho, mientras intentaba besarle el cuello.









Sólo entonces intervino un miembro del servicio de seguridad presidencial, responsable de proteger al presidente, y destituyó al individuo.





A pesar de este ataque, el presidente se mostró cortés con el hombre y accedió a tomarse una foto con él. Luego le dio una palmada en el hombro y siguió su camino, como se puede ver en uno de los videos. “Este hombre se acercó a mí en avanzado estado de ebriedad, no sé si estaba bajo los efectos de las drogas. Fue sólo después de ver los videos que entendí lo que realmente pasó”.reconoció el presidente.





¿Hacia una nueva legislación?





Claudia Sheinbaum ahora está considerando una reforma de la legislación sobre acoso sexual en todo el país. “El gobierno considerará si este comportamiento constituye un delito penal en todos los estados, porque debería serlo. Y vamos a lanzar una campaña”anunció la presidenta, reconociendo haber sufrido ataques similares en su juventud. México al ser un estado federal, los 32 estados que lo conforman cuentan con sus propios códigos penales, y no todos sancionan este tipo de conductas.





Por su parte, la ministra responsable de la Mujer, Citlalli Hernández, publicó un comunicado de prensa condenando el ataque. “Condenamos el hecho del que hoy fue víctima nuestro presidente”escribió la ministra en X, donde también denunció la “visión machista” y la trivialización, por parte de algunos hombres, de las intrusiones en el espacio y los cuerpos personales de las mujeres.









El acoso que sufre Claudia Sheinbaum, y mientras su gobierno quiere defender a las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone en evidencia un problema latente en México. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia al menos una vez en su vida. Además, si sumamos los feminicidios y los homicidios dolosos, hay en promedio diez asesinatos de niñas y mujeres por día, nuevamente según la ONU.



