cuando la ocupación israelí es aprobada por el embajador estadounidense





Mientras los intercambios de disparos continúan a diario en Gaza, este domingo 22 de febrero se produjeron fuertes protestas en el mundo árabe y musulmán tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que según la tradición bíblica, Israel tendría derecho a tierras que se extienden por gran parte de Oriente Medio.









Las reacciones fueron aún más fuertes cuando Israel adoptó recientemente una serie de medidas destinadas a aumentar su control sobre la ocupada Cisjordania. En esta región, los abusos del ejército israelí contra los palestinos han aumentado desde el 7 de octubre.









Mike Huckabee, ex pastor bautista y firme partidario de Israel, nominado al cargo de embajador en 2025 por el presidente Donald Trump, fue entrevistado por el comentarista conservador estadounidense Tucker Carlson.





En un podcast publicado el viernes, Tucker Carlson preguntó al embajador sobre su interpretación de un versículo del Génesis que dice que Israel tiene derechos sobre las tierras ubicadas “entre el Nilo y el Éufrates”por lo que se extiende desde Egipto hasta Irak y Siria. “Creo que eso es correcto. Y eso abarcaría básicamente todo el Medio Oriente”.respondió el embajador. “Sería bueno que se llevaran todo”añadió.













En una declaración conjunta, más de una decena de países, entre ellos los Estados del Golfo, Egipto, Turquía e Indonesia, así como organizaciones como la Liga Árabe, expresaron este domingo por la mañana “su firme condena y profunda preocupación”. Afirmaron su “Rechazo categórico a declaraciones tan peligrosas e incendiarias”que según ellos “representan una grave amenaza a la seguridad y la estabilidad de la región”.





Irán se sumó al coro de críticas a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que acusó a Mike Huckabee de revelar a través de sus declaraciones “la complicidad activa de Estados Unidos” en lo que él llama “guerras expansionistas de agresión” llevada a cabo por Israel contra los palestinos.









La Autoridad Palestina, con sede en la Cisjordania ocupada, dijo en X que los comentarios de Mike Huckabee “contradijo el rechazo del presidente estadounidense Donald Trump al plan de anexión de Cisjordania” por Israel.









Israel está intensificando medidas destinadas a aumentar su control sobre Cisjordania, un territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas áreas puestas bajo el control de la Autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, concertados en los años 1990 y ahora moribundos.





Un alto funcionario de la ONU dijo el miércoles que las medidas de Israel equivalían a una “anexión progresiva de facto”. Israel anexó Jerusalén Este y parte de los Altos del Golán sirios. Aparte de Jerusalén Este, más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania en asentamientos que la ONU considera ilegales según el derecho internacional, entre unos tres millones de palestinos.









Ante las críticas, el embajador estadounidense publicó dos mensajes en









La Liga Árabe lamentó “tales declaraciones extremistas (que) despiertan sentimientos religiosos y nacionalistas” en momentos en que el “Consejo de Paz” de Donald Trump da una “Oportunidad para iniciar un proceso de paz serio”.





Inaugurado por primera vez el jueves en Washington, este “Consejo de Paz” tiene como objetivo discutir la financiación de la reconstrucción de Gaza después de la guerra. Una gran parte del territorio palestino fue destruida durante la ofensiva israelí lanzada en Gaza en represalia por un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Una frágil tregua entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Los intercambios de disparos continúan a diario.





Un vídeo generado por inteligencia artificial y difundido durante la reunión mostró, en un horizonte de 10 años, imágenes de la Franja de Gaza erizada de rascacielos, acompañadas de un comentario que describía un territorio. “autónomo”, “Conectado con el resto del mundo”, “seguro, próspero y en paz”.