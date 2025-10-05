Publicado el 26 de septiembre de 2025 a las 11:06 am

Actualizado el 26 de septiembre de 2025 a las 5:28 p.m. Lectura: 1 min.







El presidente palestino, Mahmoud Abbas, entregó el jueves 25 de septiembre por video frente a la ONU, una súplica vibrante para el pueblo palestino víctima del “Crímenes” Los israelíes, asegurando inequívocamente que Hamas no tuviera ningún papel en la gobernanza futura de un posible estado de Palestina.









Mientras que Israel y Estados Unidos creen que la nueva ola de reconocimiento de un estado palestino es una recompensa para Hamas, Mahmoud Abbas aseguró que el autor del movimiento palestino de los ataques de 7-OC “No hay papel que desempeñar en la gobernanza”.





“Hamas y otras facciones tendrán que hacer sus armas a la autoridad palestina”golpeó al líder, obligado a expresarse por video durante esta Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya que su visa fue rechazada por los Estados Unidos.





“Rechazamos lo que hizo Hamas el 7 de octubre”OMS “No represente al pueblo palestino, ni su lucha correcta por la libertad e independencia”continuó.









El también rechazó “La confusión entre la solidaridad hacia la causa palestina y la cuestión del antisemitismo”opuesto a “Nuestros valores y principios”.





Repetiendo así los salarios dados hace unos meses para convencer en particular de Francia de dar el paso de reconocimiento, Mahmoud Abbas llamó “Todos los países que aún no lo han hecho para reconocer al estado palestino”.





Un “crimen contra la humanidad” cometido por Israel





Con motivo de una cumbre organizada el lunes 22 de septiembre por Francia y Arabia Saudita en el futuro de la solución de dos estados, los palestinos e israelíes, viven junto a la paz y la seguridad, una docena de países, incluidos Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia, han reconocido formalmente el estado de Palestina.









Mahmoud Abbas no ha detenido sus palabras contra Israel, llamando a la comunidad internacional a “Apoye nuestros esfuerzos para detener el genocidio y la ocupación”.









Después de casi dos años de guerra en la devasta Franja de Gaza, “Lo que lleva a cabo Israel no es un simple asalto es un delito de guerra y un crimen contra la humanidad (…) que se registrará en las páginas de los libros de historia y en la conciencia de la humanidad como uno de los capítulos más horribles de la tragedia humanitaria del XXmi y xximi siglos “dijo.





Histórico por su impulso, el movimiento de reconocimiento de un estado palestino solo tiene un significado simbólico.





El primer ministro Benyamin Netanyahu, quien hablará este viernes 26 de septiembre, antes de la Asamblea General, describió estos reconocimientos como “Sumisión vergonzosa al terrorismo palestino”OMS “De ninguna manera obliga a Israel”. “No habrá estado palestino”él decidió.