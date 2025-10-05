El CEO de Radio Francia critica a los medios de comunicación de Bolloré, entre “denigración permanente” del audiovisual público y “polarización” del debate

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 1:11 p.m. Lectura: 1 min.







El CEO de Radio France Sibyle Veil denuncia el “Denigración permanente” de los cuales el audiovisual público es el tema de los medios de comunicación de la galaxia de Bolloré y está preocupado por el “Polarización” Al crecer para el debate público en Francia, en una entrevista transmitida este domingo 5 de octubre.





“No podemos aceptar esta denigración permanente y, más fundamentalmente, no debemos importar violencia y polarización que hemos visto en Francia en Francia”Deploró en una entrevista con “La Tribune el domingo”, el presidente de Radio Francia, cuyo grupo fue sacudido por el asunto Legrand-Cohen.





“La semana en que el país cambió el primer ministro, en el corazón de las manifestaciones sociales e inestabilidades internacionales, CNews logró gastar hasta el 80 % de su tiempo hermético para clubes de nosotros”dijo.









La transmisión de un video a principios de septiembre por los medios de comunicación conservadores, los incorrectos provocaron una animada controversia de los medios políticos y una confrontación sin precedentes entre los medios privados en el Giron del multimillonario Vincent Bolloré y el audiovisual público. Vemos a los periodistas Thomas Legrand y Patrick Cohen, colaboradores habituales de Francia Inter y Francia 5, interactuando con funcionarios de PS, acusaciones excitadas de connivencia, que las dos partes interesadas disputaron.





“Su objetivo es deslegitimar el audiovisual público”





“Nunca he formulado ataques, pero es normal defender un servicio público de la nación cuando se llevan a cabo campañas virulentas contra él”insistió al velo Sibyle. “Los ataques de estos competidores son todo menos desinteresados ​​e imparciales. Su objetivo es deslegitimar el audiovisual público y obtener su destrucción.» Por otro lado, se negó a calificar a CNEWS como una cadena de extrema derecha al igual que el presidente de Francia Télévisions Delphine Ernotte Cunci.









El propietario del grupo público también defendió la existencia de un audiovisual público fuerte, mientras que los funcionarios de la derecha y la extrema derecha requieren su privatización: “¿Qué queremos para nuestro país, tener medios soberanos y sólidos que informan de manera confiable o solo de los medios de opinión de la opinión y las redes sociales que vampirizan el debate?».





Con respecto al trabajo sobre la imparcialidad del servicio público lanzado por Arch, el regulador audiovisual, Sibyle Veil, que debe ser escuchado por el Senado el miércoles, se dijo. “Muy sereno”. Cuando se le preguntó sobre la reforma del audiovisual público actualmente en una parada, Sibyle Veil llamó para retrasar, juzgando la reforma “Costoso”.