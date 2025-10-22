Macron siembra confusión al hablar de “lag”, Lecornu asegura que habrá “suspensión”





“Ni derogación ni suspensión” pero solo uno ” brecha “ y quizás pronto un referéndum: Emmanuel Macron volvió al frente el martes 21 de octubre sobre la reforma de las pensiones, contradicho en la Asamblea Nacional por Sébastien Lecornu, quien anunció que la “suspensión” se añadiría al presupuesto de la Seguridad Social. Suficiente para añadir un poco más de fritura en la línea entre el Elíseo y Matignon, como podéis ver en el vídeo de arriba.





• Macron evoca un simple “cambio de fecha límite”





En Liubliana, la capital eslovena donde realiza una visita bilateral, Emmanuel Macron habló sobre la reforma de las pensiones por primera vez desde la “suspensión” anunciado por su Primer Ministro, a quien había dado “carta blanca”la semana pasada durante su declaración de política general (DPG).









Pero para el presidente esto no significa “ni derogación ni suspensión”sólo el “aplazamiento de un plazo (…) es decir, el aumento gradual de la edad legal de salida”.





• “Si se vota, se vota en suspensión”, dice Lecornu





Al mismo tiempo, Sébastien Lecornu está en la Asamblea Nacional, al frente del grupo macronista EPR (Juntos por la República). “No podemos decir ‘en realidad no suspendemos ni derogamos’. En el texto presupuestario, si en algún momento se vota, se vota en suspensión”reacciona, según los comentarios de la diputada Prisca Thévenot.





“El presidente (Macrón) Anteriormente en Eslovenia sólo hablé de la medición de la edad y fui más allá en mi declaración de política general”.reiteró el Primer Ministro unas horas más tarde durante la sesión de preguntas gubernamentales, interrogada sucesivamente por los presidentes de grupo del RN Marine Le Pen y del PS Boris Vallaud.





Sébastien Lecornu recordó haber anunciado la “suspensión” tanto el cambio de edad como el aumento del número de trimestres de cotización, sin los cuales la primera medida no sirve “no seria nada”. También indicó que el jueves se reunirá un consejo de ministros para añadir, mediante un “carta correctiva”esta medida de suspensión del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, tal como lo solicitaron la izquierda y la RN.









Una medida de este tipo, si bien el Primer Ministro había anunciado en primer lugar su intención de proceder mediante enmiendas, permite levantar la ” duda “ OMS “se afianza” oposiciones, explicó. Algunos temían que la vía de la enmienda no permitiera actuar sobre la suspensión en caso de estancamiento de los debates y de recurrir a ordenanzas para aprobar el presupuesto.





• La reforma “realmente suspendida”, insiste Marylise Léon





La reforma de las pensiones de 2023 es “bien y verdaderamente suspendido”incluso si el Presidente de la República “puedo negarlo”juzga la secretaria general de la CFDT Marylise Léon en “Libération” este miércoles 22 de octubre, deseosa de“un debate serio sobre el futuro” del sistema. Para el dirigente sindical, ahora es “Esencial abrir un debate serio sobre el futuro de las pensiones”y luego “Los ciudadanos actuarán con conciencia votando en las próximas elecciones presidenciales”.





La CFDT sigue defendiendo un sistema de jubilación a la carta y por puntos para responder “a una fuerte aspiración: libertad de elección, cuándo irse y con qué cuantía de pensión”reforma “saboteado” por Edouard Philippe en Matignon, dijo. “Este sistema no es unánime, pero necesitamos un debate digno de ese nombre, que incluya la cuestión de la arduosidad”A “nodo de tensión con las organizaciones empresariales”suplica.





• La izquierda denuncia confusión presidencial





“El presidente haría mejor en consultar a su primer ministro y preguntarle qué dijo en su discurso político”bromeó el diputado del PS Arthur Delaporte. Jean-Luc Mélenchon denunció rápidamente la salida presidencial. “La reforma de las pensiones a los 64 años no está ni derogada ni suspendida. Está aturdida. Ahora es el momento de partir de la realidad, y no de la propaganda de los autocomplacientes, para entrar en la lucha”criticó el líder de La France Insoumise.













• No hay contradicción, cree el entorno de Macron





El entorno del Jefe de Estado asegura que no existe ninguna contradicción entre los dos jefes del Ejecutivo. Emanuel Macron “significa que no hay suspensión ad vitam y que habrá que volver a sacar el tema: por la conferencia social (también anunciado por Sébastien Lecornu la semana pasada, nota del editor) y por el pueblo»durante las próximas elecciones presidenciales o mediante referéndum, sostiene esta fuente. Emmanuel Macron planteó esta vía del referéndum desde Liubliana, en caso de que se llegue a un acuerdo entre los interlocutores sociales en las próximas semanas.