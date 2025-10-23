Acuerdo franco-británico: un migrante deportado a Francia regresa al Reino Unido en barco

Publicado el 22 de octubre de 2025 a las 21:50 horas. Lectura: 1 min.







El acuerdo franco-británico contra la inmigración está mostrando rápidamente sus límites. Un migrante que había sido deportado del Reino Unido a Francia en el marco del acuerdo franco-británico ha regresado a Inglaterra cruzando el Canal de la Mancha en una embarcación improvisada, supo este miércoles 22 de octubre por boca de una fuente gubernamental.





Este migrante se encuentra actualmente detenido y el Ministerio del Interior británico está trabajando para volver a deportarlo lo antes posible, según esta fuente. Según el periódico “The Guardian” que habló con él, este hombre quiere pedir asilo en el Reino Unido, afirmando ser víctima de una red de tráfico de seres humanos dirigida por contrabandistas en el norte de Francia.





“Si hubiera sentido que Francia era un lugar seguro para mí, nunca habría regresado al Reino Unido”. dijo este hombre al periódico británico. Antes de continuar: “Cuando regresamos a Francia, nos llevaron a un refugio en París. No me atrevía a salir porque temía por mi vida. Los contrabandistas son muy peligrosos. »









Según la BBC, se trata de un ciudadano iraní que fue deportado del Reino Unido a Francia el 19 de septiembre -convirtiéndose en la tercera persona devuelta en virtud del acuerdo migratorio- antes de regresar a territorio británico el 18 de octubre.





42 inmigrantes deportados a Francia desde agosto





El acuerdo franco-británico, firmado este verano, consiste en devolver a Francia a los inmigrantes que llegaron a bordo de pequeñas pateras al Reino Unido, a cambio de que este país acoja a los inmigrantes encontrados en Francia, según el principio “uno por uno”. Muy criticado por las ONG, su objetivo es desalentar los cruces ilegales del Canal de la Mancha.





Desde que entró en vigor a principios de agosto, 42 inmigrantes han sido deportados a Francia, dijo el miércoles el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, 23 personas fueron acogidas en el Reino Unido.





El gobierno laborista de Keir Starmer intenta, hasta ahora en vano, reducir el número de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha a bordo de estas pequeñas embarcaciones.









Su número ha aumentado desde principios de año hasta 36.734, según los últimos datos oficiales disponibles el martes. Según medios británicos, con las llegadas desde entonces, esta cifra supera ya el total de 2024 (que se situó en 36.816).





“Está claro que debemos ir más lejos y más rápido, expulsando a más personas presentes ilegalmente e impidiendo que los migrantes crucen en pequeñas embarcaciones”indicó la ministra del Interior, Shabana Mahmood, citado en un comunicado de prensa.





El Gobierno británico anunció el miércoles sanciones contra las redes de los Balcanes que ayudan a posibles inmigrantes ilegales a llegar al Reino Unido, en momentos en que se celebra en Londres una cumbre con varios líderes de esta región.