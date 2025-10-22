Información obsoleta, detalles inventados… Las IA como ChatGPT no son fiables para obtener información, advierte un estudio europeo

Publicado el 22 de octubre de 2025 a las 21:11 horas. Lectura: 1 min.







Confusión entre noticias y columnas de humor, fechas equivocadas, detalles inventados… Los asistentes de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT cometen errores casi la mitad de las veces cuando se les pregunta sobre la actualidad, según un amplio estudio publicado este miércoles 22 de octubre por la radio y la televisión públicas europeas.





Esta prueba se centró en cuatro asistentes de IA muy utilizados en todo el mundo para obtener información: ChatGPT (de la empresa OpenAI), Copilot (Microsoft), Gemini (Google) y Perplexity.





En general, el 45% de sus respuestas incluyeron “al menos un problema importante”independientemente del idioma o territorio, según el estudio coordinado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y basado en trabajos previos de la BBC.





Una de cada cinco respuestas incluso contenía “errores importantes”con información obsoleta, o incluso “detalles inventados”.





De los cuatro, Géminis tuvo los peores resultados: hubo “problemas importantes” en tres cuartas partes de sus respuestas, es decir “más del doble que los demás asistentes”principalmente por su “mal desempeño” Citar correctamente la fuente de información.





Información desactualizada





En el estudio participaron veintidós medios públicos de dieciocho países, la mayoría de ellos europeos. Entre finales de mayo y principios de junio, cada medio de comunicación planteó las mismas preguntas de actualidad a los asistentes de IA, pidiéndoles que buscaran las respuestas en su contenido.





De las 3.000 respuestas, la información desactualizada fue uno de los problemas más comunes.





a la pregunta “¿Quién es el Papa? »la respuesta dada por ChatGPT al grupo público finlandés Yle, así como por Copilot y Gemini a los medios holandeses NOS y NPO fue “Francisco”. Sin embargo, ya estaba muerto y su sucesor León XIV ya estaba en el cargo.





Preguntado por el grupo francés Radio France sobre el supuesto saludo nazi de Elon Musk durante la toma de posesión de Donald Trump en enero en Estados Unidos, Gemini escribió que el multimillonario había “una erección del brazo derecho”. Este asistente de IA había tomado al pie de la letra una columna satírica de la comediante Charline Vanhoenacker.





La IA se utiliza cada vez más para obtener información entre los menores de 25 años





“Los asistentes de IA todavía no son una forma fiable de consumir información”concluyen en el estudio Jean Philip De Tender, director general adjunto de la UER, y Pete Archer, responsable de IA en la BBC.





Sin embargo, estos asistentes de IA se utilizan cada vez más para obtener información, especialmente entre los jóvenes. Según un informe global publicado en junio por el Instituto Reuters, el 15% de los menores de 25 años lo utiliza cada semana para obtener un resumen de las noticias.



