Macron promulga el texto después de la censura parcial del Consejo Constitucional





Emmanuel Macron promulgó la ley duplica después de la censura del Consejo Constitucional de su disposición más disputada que preveía la reintroducción de un pesticida prohibido de la familia neonicotinoide, según la revista oficial publicada este martes 12 de agosto.





Por otro lado, los sabios habían validado las simplificaciones administrativas otorgadas a las granjas más grandes el 7 de agosto, así como a la construcción de obras de almacenamiento de agua agrícola, las famosas “megabasinas”. Sin embargo, las medidas adoptadas no deben permitir imponer en manteles inerciales, que están vacías o completamente llenas, y deben poder ser impugnadas ante un juez.





El Consejo Constitucional también había validado sin reservas disposiciones esperadas ansiosamente por ciertos agricultores que facilitan la expansión o construcción de edificios de cultivo de cerdos o aves de corral.









Esta ley agrícola, adoptada en el parlamento a principios de julio con el apoyo de los macronistas, LR y la extrema derecha, fue objeto de un vasto movimiento de protesta, incluso dentro del mundo científico. Una petición que exige su derogación reunió a más de 2.1 millones de firmas. Unos minutos después de la decisión de los sabios, el jefe de estado había dicho que tenía la intención de promulgar rápidamente la ley duplica, excluyendo cualquier nueva deliberación del parlamento.





La reintroducción de acetamipride censurada





La reintroducción derrogatoria de acetamipride, un pesticida de la familia de neonicotinoides ha prohibido desde 2018 en Francia pero autorizado en otras partes de Europa, ha cristalizado la disputa contra la ley de duplomo. Su regreso fue reclamado por ciertos productores de remolachas y avellanas para luchar contra las plagas. El consejo constitucional consideró que “Falta de supervisión suficiente”esta medida fue contraria a “Marco definido por su jurisprudencia, derivado de la Carta del Medio Ambiente”.





El proyecto emblemático del ex presidente de la República Jacques Chirac, la Carta de Medio Ambiente, se registró en 2005 en la Constitución francesa, dándole el mismo valor que la Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos de 1789 o los derechos económicos y sociales que aparecen en el preámbulo a la Constitución del 27 de octubre de 1946.









En su decisión, los sabios recordaron que los neonicotinoides “Tener un impacto en la biodiversidad, especialmente para la polinización de los insectos y las aves” Y “Inducir riesgos para la salud humana”.





En 2020, habían hecho una derrogación temporal a su prohibición, confinadas al sector de las remolachas y el recubrimiento de semillas. Esta vez, censuraron la derrogación introducida en la ley al señalar que no se limita en el tiempo, ni a un sector en particular, y también se refiere a la pulverización, con altos riesgos de dispersión de sustancias.





Los ecologistas quieren “una derogación total” de la ley





El ministro de Salud francés, Yannick Neuder, también llamó el viernes para reevaluar el impacto en la salud humana de la acetamipride a nivel europeo para la salud europea “Prohibir este producto” En caso de riesgos probados.





“Se trata de poner a Francia al mismo nivel de principio de precaución que otros países europeos”enfatizó, informando“Estudios en progreso en particular el papel disruptivo endocrino potencial o neurotóxico”.





Por su parte, la ministra de agricultura Annie Ginebard consideró que esta decisión mantiene “Una divergencia entre la ley francesa y la ley europea” y “Condiciones de competencia inequitativa que corren un riesgo de desaparición de ciertos sectores”prometiendo que el gobierno sería “A su lado para no dejarlos sin solución”.





La fnsea, la primera unión agrícola, descrita como“Inaceptable” La decisión del Consejo Constitucional. En cuanto al grupo ambiental en la asamblea, expresó su intención de presentar un proyecto de ley para tratar de obtener “Una abrogación total” de la ley.





Laurent Duplomb, el senador LR, que trajo la ley agrícola parcialmente censurada, no excluyó un nuevo texto el viernes para reintroducir los disputados pesticidas de acetamiprida, pero esta vez teniendo en cuenta los criterios impuestos por los hombres sabios.