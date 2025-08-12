Gravelines, la planta de energía nuclear más grande de Europa, detenidas por medusas

Por

Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 3:03 p.m.

Se detienen cuatro unidades de la planta de energía nuclear de Gravelines (norte) el lunes 11 de agosto debido a la “Presencia masiva y no predictoria de medusas” En las estaciones de bombeo de agua utilizadas para enfriar reactores, anunció EDF.









Estos juicios automáticos de las unidades 2, 3, 4 y 6 “No han tenido una consecuencia sobre la seguridad de las instalaciones, la seguridad del personal o el medio ambiente”asegura EDF en su sitio. “Estos juicios son consecutivos a la presencia masiva y no predecible de medusas en los tambores de filtro de las estaciones de bombeo, ubicadas parcialmente no nucleares de las instalaciones”explica el operador.





La central eléctrica se detiene temporalmente por completo, porque sus otras dos unidades de producción 1 y 5 están actualmente bajo mantenimiento.





Intervenciones en progreso





Según EDF, las unidades de producción No. 2, 3 y 4 se detuvieron automáticamente el domingo entre las 11 p.m. y medianoche, “De acuerdo con los dispositivos de seguridad y protección”Y “La Unidad 6 se ha detenido automáticamente a su vez” Lunes a las 6:20 am.





“Los equipos de la planta de energía se movilizan y actualmente llevan a cabo los diagnósticos e intervenciones necesarios para poder reiniciar las unidades de producción con total seguridad”dice EDF de nuevo.









Ubicada por el Mar del Norte, Gravelines es la central nuclear más grande de Europa occidental, por su número de reactores y su capacidad de producción (6 reactores de agua presurizados de 900 megavatios cada uno). La central eléctrica también debe acomodar dos reactores de nueva generación (EPR2) de 1.600 MW cada uno para 2040.