Ante los nuevos aranceles aduaneros de Trump, Europa quiere una respuesta “unida”

Publicado el 22 de febrero de 2026 a las 11:40 horas,

actualizado el 22 de febrero de 2026 a las 11:58 a.m. Lectura: 1 min.







¿Responderá Europa con una posición común a los nuevos aranceles aduaneros estadounidenses? “ Tendremos una posición europea muy clara a este respecto, porque la política aduanera es responsabilidad de la Unión Europea y no de cada uno de los Estados miembros”.reaccionó el canciller alemán Friedrich Merz el sábado 21 de febrero, antes de una reunión con el presidente Donald Trump en Washington.





“Estaré en Washington en poco más de una semana. E iré a Washington con una posición europea común”añadió el canciller en el canal ARD.













Donald Trump anunció el sábado que aumentaría sus nuevos aranceles aduaneros globales del 10 al 15% “con efecto inmediato”. Una reacción a una decisión del Tribunal Supremo, que dictaminó el viernes que Donald Trump no podía justificar estos derechos de aduana por una emergencia económica. Esta opinión es tanto más notable cuanto que está formada por una mayoría de jueces conservadores y se ha inclinado varias veces hacia los republicanos.









“No está mal tener un Tribunal Supremo y, por tanto, un Estado de derecho para quienes piensan que los Tribunales Supremos causan problemas en la vida política”reaccionó por su parte Emmanuel Macron, el sábado, desde el Salón Agrícola. En cuanto a los derechos de aduana, dijo que Francia quería “seguir exportando (…) y hacerlo con las reglas más justas posibles (…) y no estar sujeto a decisiones unilaterales”





Francia y sus socios de la UE están intentando analizar las repercusiones de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en esta etapa. “Estamos en estrecho contacto con la Comisión Europea y los Estados miembros para realizar su análisis y evaluar sus consecuencias”explicó el ministerio.



