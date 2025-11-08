Macron dispuesto a aceptar el tratado... antes de dar marcha atrás ante la indignación agrícola y política





Mientras viajaba por Brasil, Emmanuel Macron logró causar polémica… en Francia. De hecho, el presidente se dijo a sí mismo “bastante positivo” sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el bloque latinoamericano Mercosur. Una declaración vista con buenos ojos en Belem, donde estuvo en el marco de la COP30, pero que provocó indignación en Francia.





Tanto en la izquierda como en la derecha, la clase política se levantó contra esta posición. La Ministra de Agricultura, Annie Genevard, también declaró que “la cuenta no está ahí”. Por parte de los representantes agrícolas, la FNSEA -el sindicato mayoritario- no ha denunciado ni más ni menos “una negación total” de Macron y un “romper con la agricultura francesa”. Declaraciones que llevaron al presidente a matizar sus comentarios.





• Macron listo para liderar con cláusulas de salvaguardia





El jueves 6 de noviembre, en Belem, Emmanuel Macron habla sobre el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur: “Soy bastante positivo, pero sigo alerta porque defiendo también los intereses de Francia”dijo a los periodistas, al margen de la cumbre de jefes de Estado que precede a la COP30. “Fuimos escuchados por la Comisión, que no sólo nos dio una respuesta positiva sobre las cláusulas de salvaguardia, sino que también quiso brindar apoyo, en particular, al sector ganadero, y también reforzar las protecciones de nuestro mercado interior con un fortalecimiento de nuestra unión aduanera”añade. Agrega que en “las próximas semanas”la Comisión Europea llevará a cabo una ” trabajar “ con el Mercosur “para que estas cláusulas sean aceptadas”.





El tratado del Mercosur, destinado a liberalizar el comercio entre la UE y los países sudamericanos, incluidos los dos gigantes Brasil y Argentina, se firmó a finales de 2024. Adoptado el 3 de septiembre por la Comisión Europea, el texto aún debe ser aprobado por los 27 países miembros antes de entrar en vigor. El miércoles, tras una reunión entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la presidencia brasileña indicó en un comunicado que estaban “dispuesto a firmar” el acuerdo en la cumbre del Mercosur el 20 de diciembre en Río de Janeiro.









¿Emmanuel Macron apoyará esta firma? Anteriormente había afirmado en repetidas ocasiones que este acuerdo no era “no es aceptable tal como está”mientras que los agricultores franceses temen una “competencia desleal” Sudamericanos. En Belem, sin embargo, se defiende contra cualquier cambio de rumbo: “He sido coherente desde el principio. Dije que tal como está, no era aceptable, por eso les digo que se está modificando. Y si se implementan bien estas cláusulas que no existían en el acuerdo, en ese momento, consideramos que este acuerdo puede ser aceptable. »





• El mundo agrícola está estrangulado ante esta “negación total”





En Francia, los comentarios del presidente hacen sonar los oídos de los sindicatos agrícolas. Este viernes, el presidente del poderoso FNSEA denuncia nada más y nada menos “una negación total” Por Emmanuel Macron. Después de afirmar ante el mundo agrícola “su firme oposición” a este acuerdo, el Jefe de Estado ahora dice que está más bien inclinado a aceptarlo, desde Brasil, “en el corazón del territorio de nuestros competidores agrícolas”Arnaud Rousseau se enoja en un mensaje en X. “Al elegir este momento y este lugar para acercarse al Mercosur, el Presidente de la República firma su ruptura con la agricultura francesa”advierte, denunciando una “afrenta”. “No permitiremos que se venda nuestro modelo, nuestros empleos o nuestra soberanía. Seremos combativos, con el apoyo de los franceses, para rechazar un acuerdo que sacrificaría nuestra agricultura en el altar de una globalización sin reglas”.añade.

















• La clase política acusa a Macron de “vender” la agricultura





Tampoco hay apoyo de la clase política. Tanto de izquierda como de derecha, una gran parte de los cargos electos franceses subrayan su profunda oposición al acuerdo del Mercosur. “Este acuerdo finalizado en la opacidad y que ataca directamente los intereses de la agricultura francesa debe ser rechazado”declara Marine Le Pen, jefa de los diputados RN en X. “Después de la industria, ahora es nuestra agricultura la que (el Jefe de Estado, nota del editor) acepta vender”por su parte, critica al jefe de los republicanos, Bruno Retailleau, en la misma red social.









“Las líneas rojas de Francia se conocen desde el principio (…) Y hoy, aunque haya avances, el recuento no está ahí”asegura la ministra de Agricultura, Annie Genevard, sobre X. “Incluso su Ministro de Agricultura está en contra”bromea Marine Tondelier. “Después de prometer con la mano en el corazón que protegería la agricultura francesa del Mercosur, aquí la abandona a una competencia desenfrenada con estándares inaceptables”añade el secretario nacional de Ecologistas. “¡Un presidente tan desacreditado debería guardar silencio y dejar que el Parlamento decida!” »afirma por su parte el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel, sobre X.









“Emmanuel Macron firma la sentencia de muerte para la agricultura francesa”lamenta en CNews/Europe1 la eurodiputada rebelde Manon Aubry, criticando la “increíble y escandaloso revés” del jefe de Estado, quien “dijo que se iba a oponer a este tratado de libre comercio”. Ella recuerda haber lanzado “un recurso ante el Tribunal de Justicia” de la Unión Europea, que si se vota, “suspenderá el examen de este acuerdo”.





Para el líder de los diputados socialistas Boris Vallaud, el presidente se compromete “una falta” mientras se prepara “decir que sí”mientras “El Parlamento dijo que no. Los franceses lo rechazan ». El acuerdo con Mercosur, “es la renuncia a nuestros agricultores, a nuestro modelo agrícola y a nuestros compromisos climáticos”advierte. “Es una traición lo que estás preparando”acusa también al diputado François Ruffin, miembro del grupo ecologista, al interrogar a Emmanuel Macron.





• Bajo presión, Macron matiza sus comentarios





¿Tenía miedo de que los agricultores volvieran a enojarse? “Hemos empezado a ser escuchados por la Comisión” Europeo, “Esto es lo que me hizo decir que fui más positivo cuando ella presentó un elemento nuevo respecto al acuerdo inicial con una cláusula de salvaguardia agrícola sólida”declaró Emmanuel Macron, al final de la jornada de este viernes, durante una conferencia de prensa en México.





“Pero sigo alerta, como también les dije ayer, porque defiendo los intereses de Francia y seguimos luchando”, “Francia sigue esperando respuestas claras”insiste. “Como lo he hecho desde el primer día con responsabilidad y lejos de todo discurso demagógico, defiendo los intereses tanto de nuestros productores industriales como de los agricultores”continúa. Y para agregar: “También defiendo los intereses de nuestros consumidores para que tengan las mismas garantías de seguridad alimentaria cuando importamos productos que cuando los producimos en casa. »





El presidente aprovecha para recordar las condiciones francesas: “Pedimos tres elementos: una cláusula de salvaguardia agrícola sólida, eficaz y activable; medidas espejo, en particular en materia de pesticidas y piensos, para garantizar que impongamos las mismas normas a nuestros productores que a los productores cuyos productos importamos” ; “y controles sanitarios reforzados”. Finalmente insiste, para dejar claro el matiz: “Hay avances, lo que me hace sentir positivo. Pero sigo atento porque no tengo visibilidad sobre todo. Por eso, Francia sigue esperando respuestas claras. »