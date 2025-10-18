Macron asegura que Francia desempeñará su “papel en la gobernanza de Gaza” junto a la Autoridad Palestina

Publicado el 13 de octubre de 2025 a las 11:08 horas,

actualizado el 13 de octubre de 2025 a las 11:21 a.m. Lectura: 1 min.







El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes 13 de octubre que Francia jugaría un papel “papel especial” en la futura gobernanza de Gaza “al lado” de la Autoridad Palestina e insistió en la representación de los palestinos en este proceso.









“En cuestiones de gobernanza, tendremos un papel muy especial para estar junto a la Autoridad Palestina y garantizar que tenga su parte, pero también que haga sus reformas para el día después”dijo al llegar a Sharm el-Sheikh en Egipto para una cumbre sobre Gaza en presencia de Donald Trump. Se esperan más de una veintena de líderes, en los que no participarán ni Israel ni Hamás.





El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, será “presente en esta cumbre”que coincide con la liberación de los últimos rehenes retenidos en el enclave, añadió, un “muy buena señal” según él. “Es un reconocimiento del papel de la Autoridad Palestina como autoridad legítima”dijo, suplicando que los palestinos sean “en el corazón de la gobernanza de Gaza”.





Macron pide “establecer el vínculo entre Gaza y Cisjordania”





Emmanuel Macron también pidió “no lo olvides” Cisjordania, que es objeto de una colonización acelerada por parte de Israel, y continuar los esfuerzos para crear un Estado palestino, junto con el de Israel. es necesario “Conectar Gaza y Cisjordania” Y “garantizar que haya un camino para habilitar dos estados, la única perspectiva política que realmente permite una paz duradera”insistió.









En cuanto a la seguridad, Emmanuel Macron indicó que los europeos “hacerse cargo” en la formación de agentes de policía palestinos en Gaza, pero que Francia no participaría en la fuerza de estabilización que debe crearse. hay un “consenso” tener “especialmente fuerzas regionales y quizás contribuciones de ciertos países como Indonesia”dijo. Estos países, sin embargo, solicitan que esto se haga de manera “marco internacional”es decir en la ONU, insistió.





Francia coorganizará con Egipto, que será el país anfitrión, una conferencia sobre la ayuda humanitaria a Gaza. “en las próximas semanas”aclaró también.