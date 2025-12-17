“La Comisión Europea acaba de abrir la caja de Pandora”





La acumulación de normas ecológicas, fuente de complejidades inextricables, aprisionaría a nuestra industria en una camisa de fuerza que la llevaría a su ruina, nos dicen incansablemente los artesanos de la industria. reacción ecológico. Sin embargo, la vacilación ante la emergencia climática y la debilidad ante los lobbies son, en general, la causa de esta complejidad. La caída de la electrificación de las ventas de automóviles por parte de la Comisión Europea, registrada el 16 de diciembre, acaba de proporcionarnos un ejemplo magistral de esto.





Hola complejidad





Una de las medidas emblemáticas de Pacto Verde Europeo iba a generalizar las ventas de coches privados que ya no emiten CO 2 a partir de 2035. En otras palabras, pasar a ser eléctrico, con, posiblemente, un poco de propulsión de hidrógeno. Esta norma estaba lejos de ser perfecta, en particular porque no tenía en cuenta las emisiones de CO 2 inducida por la construcción de vehículos o por la generación de electricidad utilizada para recarga. Pero tenía el gran mérito de ser sencillo, transparente y comprensible para todos.





Una primera medida excepcional se introdujo desde el principio, bajo la presión de Italia y, más en general, de tifosi Ferrari y otros Bugatti. Los fabricantes especializados quedarían exentos y podrían seguir produciendo sus rugientes coches en cantidades limitadas. Marginal en términos de volumen de emisiones, la medida envió una señal calamitosa: ¡sólo los hiperricos podrían seguir alimentando petróleo estando exentos de cualquier esfuerzo frente al calentamiento global!









La caída de la Comisión es de una magnitud completamente diferente. En lugar de generalizar la venta de coches eléctricos nuevos a partir de 2035, reduce la ambición a una reducción del 90% de las emisiones de CO 2 de estas ventas con respecto a 2021. La norma se aplicará a cada fabricante, sin saber hoy si la flexibilidad permitirá a quienes superen el objetivo monetizar su ventaja transfiriendo la parte no utilizada del 10% de las emisiones a los fabricantes que superen el límite.





Para que este descenso no parezca una renuncia, la Comisión definirá normas de “compensación” dando la ilusión de que estas ventas residuales de vehículos térmicos no contravienen el objetivo de neutralidad: contabilizar el ahorro de CO como crédito 2 obtenido por el uso de acero libre de carbono para la fabricación de automóviles, utilizando combustibles sintéticos en motores térmicos, obteniendo un “bono de CO 2 » gracias a la venta de pequeños coches eléctricos cuyas características aún están por definir… ¡Hola complejidad!









Un precedente formidable





En realidad, la Comisión acaba de abrir la caja de Pandora al crear un precedente formidable. Los fabricantes de automóviles y sus compinches no dudarán en aprovechar esta primera victoria para negociar todas las ventajas que pueden obtenerse de un reglamento que se ha vuelto más complejo, más opaco y cada vez menos legible para los no iniciados. En resumen, una acumulación de normas, denunciada periódicamente por los artesanos de reacción.





¿Adónde nos llevará esto? Aproximadamente al mismo tiempo que el retroceso europeo, Ford anunció un plan de casi 20 mil millones de dólares para desvincularse de las inversiones en movilidad eléctrica lanzadas durante el mandato de Joe Biden. De hecho, la nueva política trumpiana tiene el mérito de la simplicidad: se han desmantelado todas las normas y mecanismos de apoyo destinados a descarbonizar las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos.





Es este tipo de decisión la que los artesanos del reacción. En primer lugar, obstaculizan la implementación del Pacto Verde, al complicar sus instrumentos de implementación, con condicionalidades y exenciones de todo tipo. Pero cuando hayan transformado una norma simple y transparente en una compleja construcción burocrática, no dudarán en hacer todo lo posible para demoler el edificio. Para escapar de esta trampa, Europa debe mantener una línea clara sobre sus objetivos de descarbonización y, sobre todo, añadir los instrumentos de implementación más simples y transparentes posibles.





EXPRESO ORGÁNICO





Christian de Perthuis es economista y autor de “Carbono fósil, carbono vivo” (Gallimard).