Macron anuncia el reconocimiento del estado de Palestina por Francia en un discurso en la Galería de la ONU en Nueva York









Una decisión histórica. Francia reconoció oficialmente el estado de Palestina, durante un discurso de Emmanuel Macron en la Galería de la ONU en Nueva York, este lunes 22 de septiembre. “Fiel al compromiso histórico de mi país con el Cercano Oriente, para la paz del pueblo israelí y del pueblo palestino, declaro que Francia hoy reconoce el estado de Palestina”dijo solemnemente el presidente de la república. Una declaración muy aplaudida, algunos representantes incluso han aumentado, como lo señaló nuestro reportero en el acto.









“Ha llegado el momento”repitió el jefe de estado francés varias veces en este discurso esperado en Nueva York en una conferencia sobre el “Solución de dos estados”co -smar con Arabia Saudita que pidió a todos los países que tomen lo mismo “Medida histórica”. Por su anuncio, Emmanuel Macron dijo que era así “Fiel al compromiso histórico” de Francia “En el Medio Oriente”.





“Por lo tanto, nos pesa una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la posibilidad de una solución a dos estados, Israel y Palestina, que viven junto en paz y seguridad”agregó. “Algunos dirán demasiado tarde, otros dirán demasiado temprano”pero “No podemos esperar más”argumentó, creyendo que el proceso iniciado hoy es “Un equipo exigente para salir de la guerra y entrar en una fase de negociación decisiva”.





Una embajada francesa en Palestina en condiciones





Este reconocimiento es la culminación de un proceso de varios meses para el cual el presidente francés luchó. Incluso antes de esta reunión en la ONU, el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron formalmente al estado palestino el domingo. Además de Francia, varios otros países deberían unirse al movimiento este lunes con Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Saint-Marin, según la presidencia francesa.









La Autoridad Palestina elogió el anuncio oficial del presidente francés en la estela. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestino dio la bienvenida a una declaración “El reconocimiento del amigo de Francia del amigo del amigo del estado de Palestina y lo considera una decisión histórica y valiente de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, lo que respalda los esfuerzos realizados para alcanzar la paz e implementar la solución de dos estados.» ». El ministerio también saluda “El papel pionero desempeñado por Francia y el presidente Macron al alentar a muchos estados” para proceder al mismo reconocimiento.









Sin embargo, si no ha establecido ninguna condición para el reconocimiento, advirtió Emmanuel Macron que la instalación de una embajada francesa en Palestina está condicionada a dos criterios. “Podría decidir establecer una embajada con el estado de Palestina tan pronto como se hayan liberado todos los rehenes en Gaza y que se haya establecido un alto el fuego”dijo.





“Nada justifica la guerra en Gaza”





Emmanuel Macron, quien dijo que quería “Aislar” Hamas, también atacó las operaciones israelíes en Gaza. “Nada justifica la guerra en Gaza”dijo a la Galería de la ONU. En una entrevista el día anterior, en el canal americano CBS, también denunció el “Locura” de un posible plan que apuntaría a evacuar a todos los palestinos de la Franja de Gaza antes de la reconstrucción del territorio palestino: “No podemos, implícita o explícitamente, ser complacientes de dicho proyecto”.









Frente a esta posición, algunos diplomáticos temen a las represalias israelíes. El primer ministro del estado hebreo repitió el domingo que no habría estado palestino y amenazó con extender la colonización en Cisjordania, mientras que dos ministros israelíes de la extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron la anexión de este territorio palestino ocupado.





En este contexto, el discurso de Benyamin Netanyahu en la Tribune de la Asamblea General de la ONU el viernes es esperado con entusiasmo, al igual que el de Donald Trump el martes. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, se ha opuesto claramente a este proceso de reconocimiento, no considerando a la autoridad palestina como un socio creíble para la paz. El Departamento de Estado incluso criticó anuncios el domingo “Para la galería”dicho “Favorecer la diplomacia grave”.