La mayoría afectada por la Corte Suprema para condenar el intento de golpe de estado de Jair Bolsonaro

Publicado el 11 de septiembre de 2025 a las 9:17 p.m.

Actualizado el 11 de septiembre de 2025 a las 9:31 p.m. Lectura: 1 min.







La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Brasil se alcanzaron este jueves 11 de septiembre para condenar a Jair Bolsonaro por haber participado en un “Organización criminal” Habiendo intentado un golpe de estado, juicio donde el ex presidente arriesga más de 40 años de prisión.









Con un puntaje de 3 a 1 después del voto del juez Carmen Lucía, la Corte Suprema formó la mayoría requerida para condenar al ex jefe de estado (2019-2022). A los 70 años, arriesgó hasta 43 años de prisión.





Acusado de haber sido el líder de un “Organización criminal” habiendo conspirado para garantizar su “Mantenimiento autoritario en el poder” A pesar de su derrota contra el actual presidente de la izquierda, Luiz Inacio Lula da Silva, durante las elecciones de 2022, Jair Bolsonaro proclama su inocencia. El quinto y último juez Cristiano Zanin, ex abogado de Lula, aún debe votar por la sentencia y una posible penalización que se pronuncia.





“Caza de brujas”













El juicio divide fuertemente una opinión ultrapopular, incluso en la capital. El asunto de Bolsonaro también es la fuente de una crisis sin precedentes entre el primer poder de América Latina y los Estados Unidos.





Denunciando un “Caza de brujas” Contra su aliado muy derecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso un recargo punitivo del 50% en una gran parte de las exportaciones brasileñas.





Washington también canceló las visas de varios jueces de la Corte Suprema brasileña e infligió sanciones financieras a uno de ellos, Alexandre de Moraes, relator del juicio de Bolsonaro.