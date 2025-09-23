Francia moviliza tres explosiones para “contribuir a la protección del espacio aéreo polaco”

Publicado el 11 de septiembre de 2025 a las 9:13 p.m. Lectura: 1 min.







Francia ha decidido movilizar a tres aviones de caza de ruptura “Contribuir a la protección del espacio aéreo polaco” así como en Europa del Este con la OTAN, después del “Incursiones de drones rusos en Polonia”Anunciado este jueves 11 de septiembre, Emmanuel Macron el jueves 11 de septiembre.









“Me involucré ayer con el primer ministro polaco” Donald Tusk, dijo el presidente francés en la red X, especificando que también se mantuvo con el secretario general de la OTAN Mark Rutte y el primer ministro británico Keir Starmer. “No cederemos a la creciente intimidación de Rusia”él aseguró.









El Consejo de Seguridad de la ONU confiscó





En busca del apoyo diplomático después de la intrusión de presuntos drones rusos en su territorio, Polonia anunció este jueves que había incautado el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá en emergencia el viernes.





Considerado deliberado por Varsovia y sus aliados, pero desafiado por Moscú, la intrusión de alrededor de veinte drones del cielo ucraniano y Bielorrusia ha despertado una gran emoción en Polonia, lo que exige un fortalecimiento en su suelo de las capacidades militares de la UE y la OTAN.





La derivación al consejo de seguridad apunta a “Al atraer la atención de todo el mundo a este ataque sin precedentes dirigido por drones rusos contra un país miembro no solo de la ONU, sino también de la Unión Europea y la OTAN”justificó el jefe de diplomacia polaca Radoslaw Sikorski en RMF FM Radio.









Por su parte, Rusia ha pedido a Polonia que revise su decisión de cerrar su frontera con Bielorrusia, una medida anunciada el martes por Varsovia en respuesta a las maniobras militares rusas biélorusas programadas para el 12 al 16 de septiembre.





“Llamamos a Varsovia a pensar en las consecuencias de tales medidas contraproducentes y para reconsiderar la decisión tomada lo antes posible”La portavoz de la diplomacia rusa dijo Maria Zakharova en un comunicado. “Es obvio que las medidas de confrontación tomadas por los líderes polacos siguen solo un objetivo: justificar una política de tensiones de escalada en el centro de Europa”ella agregó.