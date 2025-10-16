Contrato indefinido senior: el Parlamento aprueba definitivamente su creación para mayores de 60 años

Publicado el 15 de octubre de 2025 a las 20:20 horas. Lectura: 1 min.







La Asamblea Nacional aprobó definitivamente este miércoles 15 de octubre medidas destinadas a facilitar la contratación de personas mayores de 60 años, incluida la creación de un contrato indefinido senior, durante el examen de un proyecto de ley que transpone varios acuerdos alcanzados entre sindicatos y empresarios.









Este texto, adoptado en el Senado antes de la pausa estival, fue el primero de la sesión ordinaria examinada por los diputados, el día después de la declaración de política general de Sébastien Lecornu y en vísperas del examen de una moción de censura que debería ser rechazada por falta de apoyo del PS. Fue aprobado en gran medida por 143 votos contra 25, todos del LFI.





“Hemos trabajado bien juntos para las empresas y los empleados de este país. Nos reuniremos nuevamente este otoño para otras reuniones importantes”dio la bienvenida al ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que este miércoles realizó sus primeras intervenciones como ministro en el hemiciclo.





Facilitar la contratación de personas mayores de 60 años





El texto prevé, en particular, la creación de un contrato permanente de alto nivel denominado “contrato de mejora de experiencia” (CVE), con carácter experimental durante los cinco años siguientes a la promulgación de la ley.





Destinado a facilitar la contratación de solicitantes de empleo de al menos 60 años, o incluso de 57 años en caso de acuerdo sectorial, este contrato dará libertad a los empresarios, que podrán decidir sobre la jubilación cuando el trabajador tenga derecho a una remuneración completa, y se beneficiará de exenciones en las indemnizaciones por jubilación. Actualmente, los empleadores sólo pueden jubilar automáticamente a sus empleados a la edad de 70 años.









El texto también refuerza las obligaciones para las negociaciones sectoriales y empresariales en materia de conservación del empleo. También prevé la entrada en vigor de una pequeña modificación en el seguro de desempleo: los compradores primerizos deben haber trabajado cinco meses, en lugar de seis, para tener derecho a su prestación por desempleo. También fue aprobado un acuerdo que elimina el límite de tres mandatos sucesivos para los funcionarios electos del Comité Económico y Social (CSE), respondiendo a una demanda sindical.





El texto transpone finalmente un acuerdo alcanzado entre la mayoría de los sindicatos y todas las organizaciones empresariales el 25 de junio, destinado a facilitar el uso de planes de reciclaje profesional. Una enmienda gubernamental responde a las exigencias de los interlocutores sociales, que se quejaron en julio de una transposición incompleta. La amplia adopción no impidió agrios debates, el Insoumis Louis Boyard se anticipó a los del jueves para prometer la “censura” en el Gobierno y advertir a los socialistas que se preparan a no votar contra un “error monumental”.