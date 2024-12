los temas candentes que le esperan: presupuesto, pensiones, crisis agrícola, inmigración…

Descifrado

Para suceder a Michel Barnier, François Bayrou y su Gobierno designado este lunes -entre ellos Manuel Valls, Elisabeth Borne y Gérald Darmanin- tendrán que afrontar al menos cinco cuestiones espinosas.





François Bayrou, que apenas ha sido nombrado Primer Ministro y apenas ha formado su gobierno, ya tiene mucho trabajo por delante. Mientras comienza su alquiler en Matignon con el nivel de confianza más bajo (40%) para un Primer Ministro desde 2017, según una encuesta de BVA Xsight (1), el alcalde de Pau sabe lo que tiene ante él, como él mismo lo expresó. , a «Himalaya» de desafíos. Un análisis válido también para su gobierno, nombrado este lunes 23 de diciembre, que deberá, una vez pasadas las vacaciones, abordar numerosas cuestiones…





• Lograr cerrar el presupuesto de 2025





François Bayrou, durante su primera entrevista el jueves 19 de diciembre en France 2, dijo que esperaba la aprobación de un presupuesto “a mediados de febrero”reconociendo que no soy “No estoy seguro de poder lograrlo”. Precisó que partiría desde “la copia que se votó” en el Parlamento ante la censura del gobierno de Michel Barnier. Por lo tanto, la cuestión presupuestaria sigue sin resolverse y el nuevo gobierno tendrá que abordarla de frente al inicio del año escolar.





En lo que respecta al presupuesto de la Seguridad Social, como al del Estado, son posibles dos caminos: partir de la copia del gobierno Barnier como deseaba François Bayrou, al menos para el presupuesto del Estado, o proponer un nuevo texto. La primera opción permitiría una revisión más rápida; la segunda puede parecer más relevante políticamente.









El ponente general del Presupuesto en la Asamblea Nacional, Charles de Courson (Liot), se pronunció el martes a favor de la redacción de un “dos nuevos textos”. “Me cuesta ver cómo podemos votar un proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social que ha sido objeto de censura según el artículo 49.3”enfatizó.





En el Senado, muchas voces piden que los debates sobre el proyecto de ley de finanzas se reanuden donde se quedaron. “Esto permitiría volver a discutir todo, pero en un plazo más razonable”subraya el presidente socialista del Comité de Finanzas, Claude Raynal. En cuanto al presupuesto de la Seguridad Social, la Comisión de Asuntos Sociales del Senado señala que presentar un nuevo texto parece “escenario con mayores probabilidades de reducir el déficit a un nivel sostenible”.





Esperando que el proyecto de ley de finanzas no se aprobara hasta dentro de varios meses, Charles de Courson y Eric Coquerel enviaron una carta al Primer Ministro para sugerirle que se incluyera en el orden del día de la Asamblea Nacional a partir de la semana del 13 de enero, un proyecto de ley que contenía varias disposiciones económicas, financieras y sociales, que permitan la entrada en vigor de medidas presupuestarias urgentes y consensuadas, incluida la indexación de la escala del impuesto sobre la renta a la inflación.









Una «ley especial», un paliativo presupuestario presentado con urgencia tras la censura del gobierno anterior, fue promulgada este viernes 20 de diciembre por el presidente Emmanuel Macron a la espera de un presupuesto en debida forma, según el «Diario Oficial» publicado el sábado. Esta ley especial autoriza al ejecutivo a recaudar impuestos y endeudarse para financiar el Estado y la Seguridad Social, a pesar de la ausencia de un presupuesto para 2025.





• Resolver el espinoso tema de la reforma de las pensiones





Este es sin duda uno de los temas más espinosos. François Bayrou había abierto ligeramente una puerta a la inflamable cuestión de las pensiones. Aún durante su entrevista, el Primer Ministro sugirió pensar en “una organización diferente” del sistema de pensiones en septiembre. el dijo » creer « que existe una alternativa a la edad legal de 64 años, un gran irritante de la última reforma adoptada en 2023, pero “no cree” que este último puede al final ser pura y simplemente derogada. Había propuesto un “conferencia mundial” entre socios y partes y un calendario de ocho a nueve meses. Si no se llega a un acuerdo, el texto validado en la primavera de 2023 se salvaría en su propuesta.









El ex presidente de la República François Hollande consideró que se plantearía nuevamente la cuestión de una posible derogación de la reforma de las pensiones “en 2027”solicitando mientras tanto una “conferencia social” para discutir los parámetros de la reforma. El parlamentario también consideró que “único método” no es “no exigir una derogación” (“una suspensión tal vez”). El primer secretario del PS, Olivier Faure, ya se había pronunciado a favor “una helada” de la reforma de las pensiones, y ya no una derogación inmediata, organizar primero “una conferencia de financiación” permitiendo una futura derogación.





• Resolver la crisis agrícola





Tras el paréntesis de la disolución en junio, la caída del gobierno de Barnier suspendió una vez más la aplicación de las medidas prometidas entonces a los agricultores que, a mediados de noviembre, relanzaron su movimiento de protesta. La FNSEA solicitó “una cita de emergencia” con François Bayrou, a quien el primer sindicato agrícola pide “un compromiso fuerte” para la agricultura “desde el primer momento de asumir el cargo”.









El proyecto de ley de finanzas presentado por Michel Barnier incluía, en particular, reducciones de las cargas para los trabajadores ocasionales, ayudas a la instalación, la adopción de una reforma de las pensiones de los agricultores, etc.





• Reanudar los debates sobre el final de la vida





Los debates parlamentarios sobre el final de la vida deberían reanudarse a principios de 2025, relanzando así una serie que dura varios años sobre este tema social especialmente sensible. El gobierno anterior, anterior al de Michel Barnier, había puesto sobre la mesa, después de largos meses de gestación, un texto que preveía la legalización del suicidio asistido y, en determinados casos, de la eutanasia, calificada como“Asistencia activa en la muerte”. Este texto, que imponía condiciones estrictas, había llegado a la Asamblea Nacional pero su examen fue interrumpido por la disolución y las elecciones de mediados de 2024. Por lo tanto, el destino de este proyecto está en suspenso y el texto que servirá de base para las discusiones sigue sin estar claro.









El Gobierno podría presentar un nuevo proyecto o aceptar sumarse a una propuesta presentada este verano por el diputado Olivier Falorni (grupo MoDem), retomando lo esencial del proyecto anterior del que fue ponente.





François Bayrou, aunque votó en 2005 a favor del proyecto de ley relativo a los derechos de los pacientes y al final de la vida, propuesto por Jean Leonetti, se opuso al nuevo texto que abre la vía a las ayudas para morir, en un momento en el que la legislación actual no autoriza ni las ayudas asistidas suicidio ni eutanasia.





• ¿Hacia una nueva ley de inmigración?





El Ministro del Interior, Bruno Retailleau, que permanece en su cargo, desea incluir las disposiciones dejadas por el Consejo Constitucional en la anterior ley de enero. Según su entorno, entrevistado por la AFP, Bruno Retailleau mencionó “la drástica lucha contra la inmigración ilegal” y el “reducción de la inmigración legal a lo estrictamente necesario”. Así como » medio « para continuar “lucha contra la inseguridad y en particular el narcotráfico”.





El jefe del PS, Olivier Faure, advirtió que censuraría al gobierno si presentara una nueva ley de inmigración que incorporase las disposiciones rechazadas por el Consejo Constitucional en el anterior, como propuso el Ministro del Interior. François Hollande también juzgó «inaceptable» para emprender este camino.