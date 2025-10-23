Los magistrados se rebelan contra la idea de una visita de Darmanin a Sanidad.





Entre los magistrados no pasa el deseo del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, de visitar a Nicolas Sarkozy en prisión. Este martes 21 de octubre, el máximo fiscal de Francia, Rémy Heitz, que dirige la fiscalía del Tribunal de Casación y copreside el Consejo Superior de la Magistratura, advirtió de un riesgo “socavando la independencia de los magistrados”.





Esta visita al ex presidente, que será encarcelado este martes en la prisión de Santé de París tras su condena por el asunto Libia, supondría un “riesgo de obstáculo a la serenidad” antes de los próximos plazos legales en este caso y en particular el juicio de apelación, “y un riesgo de socavar la independencia de los magistrados”dijo el fiscal general del Tribunal de Casación a Franceinfo.





Para los sindicatos de magistrados, esta decisión es una cuestión de “confusión de roles”. “¿Va allí como Ministro de Justicia o como amigo?”preguntó el lunes Ludovic Friat, presidente de la Unión de Magistrados. Según él, el Ministro de Justicia “Hay que tener cuidado de no dar la impresión de inclinarse en una dirección u otra” en un procedimiento y “debe tener cuidado de mantenerse alejado de los asuntos manejados por la autoridad judicial”. Sobre todo porque, asegura, “todo está hecho” por la administración penitenciaria: “No es necesario que se vaya”.









El Sindicato de la Magistratura, clasificado a la izquierda, también lamentó esta mezcla de roles que “refuerza en la opinión pública la idea de un trato preferencial para determinados litigantes”. “Todos los detenidos merecen la atención del Ministro de Justicia, incluidos aquellos que no son sus amigos”argumentó.





Darmanin quiere “garantizar la seguridad de Sarkozy”





Ante la polémica, Gérald Darmanin se defendió este martes de cualquier ataque a la independencia de los magistrados. “Garantizar la seguridad de un ex Presidente de la República en prisión, un hecho sin precedentes, no afecta en modo alguno a la independencia de los magistrados, pero entra dentro del deber de vigilancia del jefe de la administración que soy, responsable ante el Parlamento según el artículo 20 de la Constitución”respondió el Ministro de Justicia en la red social X (antes Twitter).









La víspera, el que fue portavoz de Nicolas Sarkozy durante su campaña para reconquistar la UMP (antepasado del partido Les Républicains) en 2014 y ahora ministro de Justicia había asegurado que iría a ver al ex presidente, asegurando que era su responsabilidad garantizar la correcta organización de esta detención extraordinaria, así como la seguridad del ex jefe de Estado.









Desde la decisión judicial que condenó a su mentor a cinco años de prisión por “conspiración criminal” en el asunto de la financiación libia, Gérald Darmanin se ha negado a hacer ningún comentario. Oficialmente, el Ministro de Justicia se contentó con condenar “sin ninguna reserva” Sábado 27 de septiembre “intimidaciones y amenazas de muerte contra magistrados”, el día después de la apertura de una investigación sobre los mensajes dirigidos al presidente del tribunal penal de París que condenó al ex presidente de la República.





Sin embargo, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” reveló que el Ministro de Justicia, entonces dimitido, ya había visitado a Nicolas Sarkozy poco después de su condena para asegurarle su apoyo. Como“amigo”precisó un amigo cercano del expresidente. Lo cierto es que esta visita no tuvo precedentes para un Ministro de Justicia, que por sus funciones mantiene una especie de reserva respecto de las decisiones judiciales.