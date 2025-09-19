18 de septiembre: después de una movilización “exitosa”, Lecornu recibirá los sindicatos nuevamente

Publicado el 19 de septiembre de 2025 a las 8:28 a.m.

Actualizado el 19 de septiembre de 2025 a las 12:48 p.m. Lectura: 2 min.







Queriendo “Continuar el diálogo”El primer ministro Sébastien Lecornu dijo el jueves 18 de septiembre que recibiría “Nuevamente las fuerzas de la Unión”después de un día de movilización que se reunió “500,000” tiene “Más de un millón” de la gente.





El jefe de gobierno también aseguró que “Reclamos” Los manifestantes para más justicia social e fiscal fueron “En el corazón de las consultas” que se había comprometido con las fuerzas políticas y sindicales.





Fue expresado en un ” declaración “ publicado por sus servicios al final de un día de eventos considerados como un “Exitazo” por sindicatos.









Las ocho organizaciones sindicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU y Solidese) decidirán este viernes del movimiento. Una reunión se llevará a cabo a partir de las 8 am en la sede de CGT.





“Ultimátum”





Movilización de la unidad “Envía una clara advertencia al gobierno: la ira social se fortalece”advierte el CGT en un comunicado de prensa. “Es un ultimátum”lanzó a su líder Sophie Binet, en Francia 5. “El primer ministro debe responder muy rápidamente, de lo contrario habrá noticias (manifestaciones).» »





“Queremos un presupuesto para la justicia fiscal, social y ecológica”Hammered en RTL Marylise Léon, Secretario General del CFDT, creyendo que “La pelota está en el campamento del primer ministro”.









“Copas en el servicio público, enésima reforma del seguro de desempleo, congelación de beneficios sociales, desindexación de pensiones de jubilación …” : Para las organizaciones sindicales, las medidas presentadas este verano son relevantes.





El abandono de Sébastien Lecornu de la muy controvertida abolición de dos vacaciones no fue suficiente para desmovilizar a los manifestantes.





Un maestro en seis huelgas, en el primer y segundo grado





Si el CGT ha eliminado “Más de un millón de personas” en toda Francia, las autoridades han estimado “Más de 500,000” el número de manifestantes, incluido “55,000” en París, contra “Casi 200,000” La semana pasada para el movimiento “Bloquear todo”.









“Francia no ha sido bloqueada”dio la bienvenida el jueves por la noche, el ministro del interior que renunció a Bruno Retailleau, quien anunció 309 arrestos y 134 custodia policial después de manifestaciones.





Desde el mundo educativo hasta el transporte, varios sectores han sido afectados. Por lo tanto, casi uno de cada seis maestros estuvo en huelga en el primer y segundo grado, según cifras del ministerio. El SNES-FSU, la primera Unión Secundaria, reportó el 45 % del personal de universidades y escuelas secundarias.





110,000 jóvenes movilizados, según el sindicato de estudiantes





Según el Ministerio, 23 escuelas secundarias fueron completamente bloqueadas y los bloqueos de filtros se establecieron frente a otros 52 establecimientos. Los agentes del Servicio Público del Estado tenían un total de 10.95 % de 2.5 millones de agentes para atacar, principalmente en la educación nacional. Según el Syndicat, la Unión de Estudiantes, “110,000 jóvenes” fueron movilizados con “14 FACS bloqueados”.









En el transporte, el tráfico se interrumpió fuertemente, de acuerdo con los pronósticos. EDF también informó unas 4,000 MW de caídas de carga en sus centrales eléctricas de producción de energía vinculadas a la huelga, el equivalente a cuatro reactores nucleares.





Los farmacéuticos también se movilizaron para denunciar la reducción de descuentos comerciales en medicamentos genéricos. Según la Unión de Farmacéuticos de FSPF, alrededor de 18,000 farmacias de 20,000 permanecieron cerradas.