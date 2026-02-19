“Los drones y el frío glacial se han convertido en nuestro día a día”

Informes

Mientras la guerra en Ucrania dura cuatro años, Odessa, una ciudad de habla rusa a cientos de kilómetros del frente, a orillas del Mar Negro, lleva semanas sumida en el frío y la oscuridad.

En Odessa, al final de una entrevista, sucede que nos agradecen por venir, por seguir hablando de Ucrania. A veces, el interlocutor incluso nos abraza, con los ojos brillantes, nos invita a volver un día a probar su forshmak (rillettes de arenque) cuando termine la guerra. Cuando ? Nadie lo sabe. El típico chiste odesita en estos momentos es responder: “Después del 26”. ¿El 26 qué? puede ? Junio ​​? ¿que año? No es que ya no creamos en la victoria, pero ésta se ha vuelto vaga, distante, como la vida en Ucrania, donde nadie se atreve a hacer planes más allá de dos o tres semanas.





Las preguntas se acumulan. ¿Volvemos de Donbass? ¿Nos vamos a quedar aquí en Odessa? Y si es así, ¿para hablar de qué? ¿Cientos de drones lanzados diariamente contra las infraestructuras de la región, que han sumido a la ciudad en la oscuridad y el frío desde diciembre? Carreteras, po…