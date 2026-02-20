El fiscal de París invita a las posibles víctimas a presentar una denuncia.





La fiscal de París, Laure Beccuau, invitó el miércoles 18 de febrero a posibles víctimas del criminal sexual Jeffrey Epstein a declarar o presentar una denuncia, mientras cinco magistrados parisinos investigan posibles actos cometidos en Francia o cuyas víctimas o autores sean franceses.









La publicación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019, provocará “reactivar necesariamente el trauma de determinadas víctimas, algunas de las cuales (…) no necesariamente nos son conocidas”declaró al micrófono de franceinfo. “Ya queremos estar al lado de estas víctimas” Y “si lo desean recibiremos todas las declaraciones que quieran hacer, ya sea a través de denuncias o testimonios”aseguró el fiscal.





La fiscalía de París “tiene una habilidad específica”, “ya sea cuando los autores son franceses”Y “incluso cuando los actos se cometan en el extranjero”, “O cuando las víctimas son francesas”recordó su jefe. En caso de que París todavía no sea competente, la fiscalía “transmitiría el conjunto” a las autoridades que están.









La Fiscalía anunció el sábado 14 de febrero la remisión a magistrados superiores para analizar posibles delitos vinculados a los franceses. “particularmente de naturaleza sexual o financiera”. estos dos “encuestas marco” debe permitir el análisis de millones de documentos, en particular con la ayuda de la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia (Ofac) y la explotación de fuentes abiertas, como artículos de prensa. “Vamos a unir todas estas masas de datos”resumió Laure Beccuau.









Los magistrados también están investigando un informe del Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, sobre los hechos atribuidos al diplomático Fabrice Aidan, que intercambió decenas de correos electrónicos durante varios años con Jeffrey Epstein; sobre el reclutador de modelos Daniel Siad, tras una denuncia por violación o incluso sobre el conductor Frédéric Chaslin tras una denuncia por acoso sexual.









El Ministerio Público también indicó que estaba trabajando en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera, que por su parte abrió una investigación preliminar a principios de febrero para “Lavado de fraude fiscal agravado” dirigido al ex ministro de Cultura y ex presidente del Instituto del Mundo Árabe, Jack Lang, y a su hija Caroline Lang, también citados en el “Expedientes Epstein”. Investigación en la que se registró el IMA y la vivienda de Jacques Lang el lunes 16 de febrero.





El sábado 14 de febrero, la fiscalía también precisó proceder “a un reanálisis completo del expediente de investigación” del ex agente modelo Jean-Luc Brunel, fallecido bajo custodia en 2022.