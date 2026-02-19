Dos asistentes del diputado del LFI Raphaël Arnault entre los detenidos





(Artículo republicado el 18 de febrero a las 20:08 con detalles sobre un segundo asistente parlamentario del diputado del LFI Raphaël Arnault entre los arrestados el martes por la noche)

























El martes por la tarde supimos que un asistente parlamentario del diputado de Francia Insumisa (LFI), Raphaël Arnault, se encontraba entre los detenidos. Jacques-Elie Favrot, asistente del funcionario electo rebelde, fue “citado por varios testigos”informó el lunes la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunciando su suspensión. “derechos de acceso” en el Palacio Borbón. Según información de nuestros colegas de BFMTV, un activista de la Guardia Joven, Adrian B., también es uno de los sospechosos arrestados.





La víspera, el joven había negado, a través de su abogado, “ser responsables de esta tragedia” y dijo “mantener a disposición de la justicia”. Se había retirado de sus funciones con Raphaël Arnault “tiempo de investigación”había precisado Mᵉ Bertrand Sayn.





Tras el anuncio de la detención de Jacques-Elie Favrot, Raphaël Arnault recordó en un mensaje publicado en la red social “comprometido (…) para rescindir su contrato. “Ahora corresponde a la investigación determinar responsabilidades”continúa el diputado rebelde.





Este miércoles 18 de febrero, se identificó entre los detenidos a un segundo asistente parlamentario del diputado Raphaël Arnault: se trata de Robin C., empleado bajo el seudónimo de Robin Michel en la Asamblea Nacional, cuyo acceso a la Asamblea también fue suspendido, asegura RTL. Fue detenido el martes por la noche en Alto Loira con un ex becario del diputado sospechoso de haber participado en los actos de violencia que provocaron la muerte de Quentin Deranque. Se sospecha que el asistente parlamentario lo ayudó a evadir a la policía.





Algunas de las personas detenidas bajo custodia policial son objeto de expedientes S, emitidos por la inteligencia interna para identificar a personas potencialmente peligrosas para la seguridad nacional, según otra fuente cercana a la investigación.









El movimiento de Jean-Luc Mélenchon está bajo fuego desde la muerte del joven de 23 años. El martes por la tarde, el Primer Ministro Sébastien Lecornu pidió a LFI que “hacer las tareas del hogar” en sus filas pero también en sus “acerca de” y su “ideas”frente a la jefa de los diputados rebeldes, Mathilde Panot, que acababa de denunciar a quienes “instrumentalizar” la muerte del activista nacionalista Quentin Deranque por “muy sucio” LFI.





En medio de una sesión particularmente tensa de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional, durante la cual se guardó un minuto de silencio en la inauguración, el jefe del Gobierno describió“abyecto” la defensa insubordinada.









El martes por la tarde, el fundador del movimiento Jean-Luc Mélenchon indicó que LFI “no acepta lecciones” Por Sébastien Lecornu. Los atacantes de Quentin Deranque “deshonrado” golpeando al joven activista nacionalista “de una manera que evidentemente conlleva el riesgo de causar la muerte”denunció Jean-Luc Mélenchon. “En la violencia, ya sea defensiva u ofensiva, y lo digo en nombre de todos, no todos los golpes están permitidos”insistió durante una conferencia en París. “Cualquiera que sea la opinión de sus padres, no hay justificación para devolverles a su hijo muerto”dijo también el tribuno rebelde sobre Quentin Deranque.









El desarrollo minuto a minuto de los hechos del jueves 12 de febrero está en el centro de la investigación. Ese día, hacia las 17.30 horas, siete activistas del colectivo identitario Némésis desplegaron una pancarta frente al Sciences-Po Lyon para protestar contra la llegada de Rima Hassan. Las jóvenes pidieron a sus amigos que estuvieran presentes para garantizar su seguridad, pero no intervinieron cuando varias personas intentaron quitar la pancarta, dijo el fiscal de Lyon, Thierry Dran.





Según la historia de Nemesis, un activista es estrangulado y otro arrojado al suelo en la pelea. Recibieron ITT de dos y cinco días, informó el magistrado. Alrededor de las 18 horas, en las calles aledañas, “Hay una batalla campal entre miembros de la ultraizquierda y la ultraderecha”según una fuente cercana al asunto.









En nuevas imágenes publicadas en Internet el martes por “le Canard Enchaîné”, vemos a una treintena de enmascarados intercambiando golpes en una violenta pelea entre activistas de extrema izquierda y extrema derecha. Estas imágenes muestran a dos grupos atrapados en una gran pelea colectiva en el distrito 7, en la intersección del bulevar Yves Farge y Victor Lagrange.









Un periodista del diario local “Le Progrès” también fue testigo de esta pelea. En un vídeo con el rostro cubierto, dice que “Vi dos grupos peleando”. “Estaban en fila con un grupo que retrocedía hacia las plataformas. Estaban peleando, no tenían armas y estaban todos encapuchados”. él continúa.









El grupo de Quentin Deranque huyó, pero el joven se encontró aislado, junto con otras dos personas, a quienes arrojaron al suelo y golpearon. Los otros dos lograron escapar, pero Quentin Deranque permaneció en el suelo y recibió violentos puñetazos y patadas de al menos seis personas, según otro vídeo del lugar.





Cuando sus atacantes se marchan, el joven está consciente, pero confundido. Un amigo intenta llevarlo a casa. Recorren un kilómetro y medio, pero el estado de Quentin Deranque empeora. Los servicios de emergencia lo pidieron ayuda y lo trasladaron en coma al hospital. Al sufrir un grave traumatismo craneoencefálico, fue declarado muerto el sábado por la tarde.



