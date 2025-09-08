Un adolescente italiano, Carlo acutis, canonizado por el Papa

Publicado el 7 de septiembre de 2025 a las 11:23 am Lectura: 2 min.







Carlo Acutis, adolescente italiano interesado en Internet que murió en 2006 a la edad de 15 años y apodó “Cyber-Apostle”fue canonizado por el Papa Leo XIV en el Vaticano Domingo 7 de septiembre. Así se convierte en el primer milenio declarado “Smo”.





Durante una misa solemne, el Papa estadounidense dijo la fórmula al actuar la canonización de Carlo acutis. Una multitud compacta se reunió el domingo por la mañana en el Vaticano para estas canonizaciones. El estudiante secular Pier Giorgio Frassati (1901-1925), un apasionado de montañista apasionado por su compromiso social y espiritual, también fue canonizado.





“¡Estoy feliz de ver a tantos jóvenes!” »» Lanzó el Papa Leo XIV sobre la multitud, unos minutos antes del comienzo de la ceremonia.





Dos milagros reconocidos















La canonización de Carlo acutis, arrastrada a la edad de 15 años por la leucemia de Lightning, se programó inicialmente para el 27 de abril, pero se pospuso debido a la muerte del Papa Francisco. Apodado “Cyber-Apostle” O “Geek de Dios” Para su talento informático que aprovechó para hablar de Cristo, este joven nacido en Londres en 1991 en una pequeña familia en ejercicio estaba habitada por la fe temprana y ardiente, hasta el punto de ir a misa todos los días.





El Vaticano reconoció en Carlo Acutis, beatificado en 2020 por el Papa Francisco, dos milagros póstumo: la curación de un niño brasileño sufrió una rara malformación del páncreas, entonces la de un estudiante costaraliano herido gravemente en un accidente.





Con casi un millón de visitantes en 2024, según la diócesis, la asistencia está continuamente al santuario de la espoliación en Asís (centro), donde el cuerpo del adolescente, la cara Joufflu y el cabello de reacción, está expuesto en jeans, zapatillas de deporte y chaqueta para trotar.





Identificación más fácil





Como la tradición quiere, se desplegó un tapiz con una foto del joven, vestido con una camisa de polo rojo y llevando una mochila, en la fachada de la basílica Saint-Pierre en el Vaticano, una imagen que contrasta con los retratos habituales de los santos.





La Iglesia Católica promueve el viaje del joven hacia los jóvenes, que se identifican más fácilmente con su vida diaria que con la austera vida diaria de ciertos mártires de la Edad Media.





La canonización: el paso final hacia la santidad en la Iglesia Católica, sucesivo de la beatificación, es el fruto de un proceso largo y meticuloso y solo puede ser aprobado por el Papa. Requiere tres condiciones: para ser muerto durante al menos cinco años, haber llevado una vida cristiana ejemplar y haber logrado al menos dos milagros.





Esta decisión es objeto de un ” ensayo “ (Encuesta) Informado en el Vaticano: los especialistas (médicos, teólogos) son notablemente responsables de evaluar la existencia de milagros, a menudo las curaciones no se explican científicamente.





El juicio de canonización del joven fue extraordinariamente rápido.





“Verso la viola”











Declarado “Smo” A su lado el domingo, Pier Giorgio Frassati, nacido en Turín en una familia burguesa, había roto con el viaje de su padre, senador y fundador del diario “La Stampa”, para ponerse al servicio de los pobres y los enfermos en su ciudad. Murió a los 24 años de polio, este estudiante de ingeniería, beatificado por Jean-Paul II en 1990, resumió su ideal por el lema “Verso la viola”siempre tierno hacia arriba.





Esta ceremonia de canonización, la primera para el Papa Leo XIV desde su elección en mayo, interviene en Jubileo completo, “Año santo” de la Iglesia Católica.