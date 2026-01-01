Los deseos de Macron: ¿de qué hablará el jefe de Estado este miércoles por la noche?

Publicado el 31 de diciembre de 2025 a las 07:45 horas,

actualizado el 31 de diciembre de 2025 a las 10:36 a.m. Lectura: 2 min.







Desde las amenazas que pesan sobre Europa hasta las cuestiones sociales sobre el fin de la vida e Internet, Emmanuel Macron, ante una impopularidad récord, presentará este miércoles 31 de diciembre a las 20 horas. sus deseos a los franceses para 2026, su último año completo en el Elíseo, que pretende hacer realidad “un año de acción” a pesar de su limitado margen de maniobra.





2026 suena un poco a crepúsculo para el Jefe de Estado, muy perjudicado desde la apuesta fallida de disolver la Asamblea Nacional en 2024 y que, tras dos mandatos de cinco años, no puede volver a presentarse.





En más de un sentido, la secuencia que se abre promete no tener precedentes, desde las elecciones municipales de marzo hasta el veredicto sobre la inelegibilidad de Marine Le Pen en verano, que inaugurará de facto la campaña para 2027. Unas elecciones a las que la Agrupación Nacional se acercará por primera vez desde una posición de fuerza, y donde el campo presidencial aún no ha identificado a su candidato.









“El problema de Emmanuel Macron es que se está saliendo del partido. Todos están en el próximo partido”resume un tenor de derecha. Una observación que el presidente está decidido a desmentir hasta el final, a pesar de los frecuentes llamamientos a su dimisión en un país bloqueado por la ausencia de una mayoría y por un ámbito reservado en gran medida limitado a la escena internacional.





“Estos serán sus últimos deseos para todo un año, pero son todo menos deseos de inmovilidad y retrospectiva. Querrá demostrar que 2026 será un año de acción y un año útil”nos desenvolvemos en su entorno.





“El año que viene será un momento decisivo”





Para él, tiene tres prioridades en el plano interno: el establecimiento del servicio militar voluntario, la regulación de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, y una ley sobre el final de la vida. “Estos no son temas que pesen a la ligera en una valoración presidencial”quiere creerle a un ser querido.









Casi cuatro años después del inicio de la guerra en Ucrania y mientras los esfuerzos de paz del presidente estadounidense Donald Trump luchan por materializarse, la situación geopolítica en Europa también estará en el centro de su discurso. “Es a la vez su dominio reservado, y más aún desde hace año y medio (y disolución). El año que viene será un momento decisivo para lo que siempre ha defendido: la capacidad de Europa para garantizar su seguridad por sí sola”.señala a quienes lo rodean.





A principios de enero, la “coalición de los dispuestos”, formada en gran parte por europeos, se reunirá en París para “finalizar” las garantías de seguridad que concederá a Ucrania, una vez alcanzado el alto el fuego, incluido el despliegue de fuerzas en este país.





El Jefe de Estado también podría mencionar la disuasión nuclear, mientras que París y Londres ya han establecido un importante acercamiento en este ámbito y se está estudiando una posible extensión de este paraguas a otros países europeos.





El uso de un referéndum, una idea que nunca se materializó





En el futuro inmediato, los franceses son especialmente sensibles a la inestabilidad política, el acontecimiento más importante del año para el 47% de ellos, por delante de los problemas de poder adquisitivo o del conflicto en Ucrania, según un estudio de Odoxa-Backbone publicado por “le Figaro”.





Emmanuel Macron es juzgado sobre todo en términos de “cuestiones nacionales”añade Jean-Daniel Lévy, director adjunto de Toluna/Harris, señalando que el índice de confianza presidencial volvió a estar en su nivel más bajo en diciembre, con sólo un 25% de opiniones favorables.





Pero durante sus votos, el jefe de Estado debería dejar que el “asuntos de gobierno en el gobierno” y simplemente reiterar su llamado a la cultura de ” compromiso “ entre fuerzas políticas, dicen personas de su entorno.





Ansioso por seguir existiendo en la escena nacional, Emmanuel Macron se ha puesto sobre todo en primera línea contra los excesos de las redes sociales, a través de debates públicos en toda Francia, y contra la lacra del tráfico de drogas.









Pero después de prometer pedir a los franceses que “cortar” sobre temas “ determinantes » Durante sus últimos votos, nunca sacó el arma del referéndum. “Dada la inestabilidad del gobierno, es complicado”pero “Es una herramienta que guarda bajo la manga”señala un amigo cercano del jefe de Estado.