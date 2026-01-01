Cine: “Zootopia 2” salva el final de un año sombrío para la asistencia al teatro

Publicado el 31 de diciembre de 2025 a las 8:01 am,

actualizado el 31 de diciembre de 2025 a las 9:44 a.m. Lectura: 2 min.







El año 2025 habrá sido sombrío para las salas de cine en Francia, con una asistencia que ha disminuido drásticamente en comparación con 2024, aunque el enorme éxito de dos “superproducciones” de Disney a finales de año da esperanzas a los profesionales del sector para 2026.





Este año, se vendieron cerca de 157 millones de entradas en las salas de cine francesas, según las cifras facilitadas el miércoles por el Centro Nacional de Cine (CNC), muy por debajo de los 181 millones de entradas vendidas el año pasado.





Es “un año mixto para el cine en salas, con un mercado en declive, a falta de suficientes películas unificadoras y grandes éxitos sorpresa como en 2024”señala Gaëtan Bruel, presidente del CNC, en un comunicado de prensa.





La ausencia de una locomotora para el cine francés, a diferencia de 2024, que tuvo dos películas con 10 millones de espectadores (“El conde de Montecristo” y “Un p’tit truc en plus”), y las decepciones americanas como “Misión imposible” (2,5 millones de espectadores) explican los peores resultados del año pasado. Sólo una película francesa entró en el top 10 del año: “Dios salve al Tuche”, con poco más de 3 millones de espectadores.









Sin embargo, “Tenemos un club película por película”insiste Marc-Olivier Sebbag, delegado general de la Federación Nacional de Cines Franceses (FNCF). Destaca en particular el éxito de varios largometrajes llamados de autor, como “El extranjero”, de François Ozon, o “La mujer más rica del mundo”, de Thierry Klifa, que atrajeron a más de un millón de espectadores en las salas.









Un regreso a la asistencia en la década de 2000





Según el Centro Nacional de Cine e Imágenes Animadas (CNC), la asistencia en 2025 nos remonta al umbral de la década de 2000. Muy por detrás de los más de 200 millones de espectadores anuales de la década de 2010, pero muy por delante de la crisis de la década de 1980 y sus 120 millones de espectadores al año.





“El segmento de consumidores que ha desaparecido es el de las personas mayoreslamenta el CNC a la Agence France-Presse. Son ellos quienes son más sensibles a la variedad de la oferta. Para los más jóvenes, sigue siendo una salida llena de acontecimientos. »





Lo confirman los fenomenales éxitos de finales de año de dos películas de Disney, “Zootopia 2” y luego “Avatar 3”. Con 6,2 millones de espectadores (a 29 de diciembre), la segunda parte de las aventuras de la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde se convirtió en cuatro semanas en el mayor éxito del año en Francia.





La película de James Cameron ya ha atraído a más de 4,6 millones de espectadores, un nivel similar al de los dos anteriores “Avatares”, éxitos históricos en la taquilla mundial.









Durante la semana del 17 al 24 de diciembre, “Tuvimos un +30% de asistencia respecto a 2024 y un 20% respecto a la era pre-Covid”afirma entusiasmado Marc-Olivier Sebbag.





Perspectivas optimistas para 2026





El delegado general de la FNCF dijo “muy optimista” para 2026 en vista de la dinámica de fin de año. La oferta también debería ser mucho más densa, se alegra, ya que se esperan películas importantes para las vacaciones de febrero como “Marsupilami”, la película de animación “Les Légendaires”, basada en el cómic con más de 10 millones de copias vendidas, o incluso “Hurlewind” con Margot Robbie.









También se espera una tendencia general hacia la reanudación de las películas estadounidenses después de una caída relacionada con la huelga de guionistas en Hollywood en 2023.





Después del fenómeno “Barbenheimer” (estrenos simultáneos de “Barbie” y “Oppenheimer”) en el verano de 2023, los cinéfilos planean un nuevo choque de titanes para diciembre de 2026 con el estreno de los gigantes “Dune: Part Three” y “Avengers: Doomsday” previsto para el mismo día, ya llamado “Dunesday”.









El pesimismo de 2025 no debería tener un impacto importante en las salas de cine si se confirma un repunte en 2026, aseguran la FNCF y el CNC.





Ante los problemas de las salas de cine, la CNC concedió en septiembre anticipos de efectivo que beneficiaron a 70 establecimientos de un total de 2.200.





“Tampoco fue una ola general que arrasó con la explotación”pone en perspectiva a Marc-Olivier Sebbag. Según la CNC, en 2025 no hubo más cierres de cines que en 2024.