actualización sobre la situación





A pesar de una pausa en las lluvias, las inundaciones excepcionales continúan en el oeste de Francia y durarán varios días más, extendiéndose gradualmente aguas abajo de los ríos puestos en alerta máxima.





Este sábado por la mañana, Loira Atlántico, Maine y Loira y Charente Marítimo permanecían en alerta roja por inundaciones, el nivel más alto. Otros nueve departamentos del Oeste están en alerta naranja. En el Maine y el Loira, “Los niveles deberían estabilizarse durante la noche del sábado al domingo”indica Vigicrues en su último boletín.









En Angers, ciudad de 160.000 habitantes atravesada por el Maine, el agua sigue subiendo y no se espera ninguna mejora antes de la próxima semana, según el ayuntamiento. Al menos 5.000 personas se ven afectadas por esta inundación, la mayor desde la de 1995.









Este sábado por la mañana se cerraron al tráfico más calles, lo que obligó a los servicios de la ciudad a instalar más bloques y tablas de hormigón para permitir a los residentes secarse los pies. El tráfico de tranvía también está muy perturbado. El municipio ha cortado por completo el acceso al puente de Verdún, que conecta las dos orillas en el centro de la ciudad. El nivel del agua es tan alto que algunos arcos del puente ya no son visibles, constató un periodista de la AFP.





la inundación “se extenderá hacia el Loira aguas abajo”de Bouchemaine, localidad situada en la confluencia del Maine y el Loira, en Oudon, a una veintena de kilómetros de Nantes, “en los próximos días”especifica Vigicrues.









En Gironda, el “La recesión es lenta” según las autoridades. En Baurech, a orillas del Garona, el horticultor Louis-Maire Palué sigue navegando en kayak por sus parcelas inundadas. “Se ven las cebollas flotando un poco, las espinacas están bajo el agua, las judías, el hinojo, los guisantes. Todo está perdido”observa a bordo de su barco, frente a sus garras destripadas por la inundación.









“A nivel financiero y material, tenemos alrededor de 15.000 euros de pérdidas”más “pérdidas operativas a nivel de cosecha” y el tiempo empleado en prepararlos, enumera. Todo este tiempo, “no habrá servido de nada”desliza, amargado.









En Courcoury (Charente Marítimo), la gendarmería desplegó este sábado por la mañana tres camiones militares 4×4 para ayudar a los habitantes a desplazarse, sustituyendo a un tractor equipado con un remolque que había quedado inoperativo con la subida del Charente y del Seugne, constató un fotógrafo de la AFP.





Estos camiones pueden transportar a 10 personas “Están ahí para permitir que la gente vaya a trabajar, que los niños vayan a la escuela, que la gente vaya a recibir tratamiento y también obtener suministros”explicó in situ el prefecto del departamento, Brice Blondel.









En Saintes, a cinco kilómetros de distancia, se han colocado diez kilómetros de tablas (trozos de madera) en los últimos días para circular por las calles inundadas por el Charente desde el martes y 1.380 casas están inundadas, indicó el ayuntamiento.





Los altos coeficientes de marea ralentizan el flujo hacia el mar y “El fenómeno tarda mucho en disminuir”explicó el prefecto. Después de la fase de “gestión de crisis” vendrá, “desde finales de la próxima semana”una segunda fase para apoyar “con el tiempo las víctimas”continuó. “La época de declive es también la época de la depresión. Habrá todo el aspecto de los seguros. Y ahí la gente va a necesitar un verdadero apoyo”.anticipó el prefecto.