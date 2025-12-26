Lo que sabemos sobre los ataques de Estados Unidos contra ISIS





” Venganza “ : este es un término muy inusual viniendo de un Secretario de Defensa de los Estados Unidos. ¿Pero todavía podemos sorprendernos con el gabinete de Donald Trump?





Una semana después de un ataque que costó la vida a tres estadounidenses en Siria, Estados Unidos atacó, la noche del viernes 19 al sábado 20 de diciembre, lo que presentaba como “fortalezas” del grupo yihadista Estado Islámico, matando al menos a cinco de sus miembros, según una organización local.





¿Qué sabemos sobre los objetivos? ¿Por qué esto? ” venganza “ ? Libra ¿Qué sigue? “New Obs” hace balance de la situación.





¿Qué sabemos de la operación?





El operativo comenzó a las cuatro de la tarde. hora de Washington (22 h París) y participan “aviones de combate, helicópteros y artillería”indicó el comando militar estadounidense para Medio Oriente, Centcom, en la X de este viernes.









Siguieron explosiones “ráfagas de disparos de mediano calibre en el desierto” al suroeste de Raqqa, dijo un funcionario provincial, añadiendo que se trata de zonas bajo control del gobierno sirio.









Jordania, por su parte, indicó que había participado en ataques estadounidenses en Siria.





¿Qué objetivos?





El ejército americano atacó “Más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones en el centro de Siria”subrayó Centcom. Aclaró que “más de 100 municiones de precisión” habían sido utilizados contra posiciones del grupo Estado Islámico. La operación armada tenía como objetivo “eliminar los combatientes, la infraestructura y los sitios de armas del grupo Estado Islámico”dijo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a X.





Al menos cinco miembros del grupo Estado Islámico murieron en estos ataques, afirmó el sábado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una cifra que parece baja teniendo en cuenta una operación presentada como “masivo” por el Pentágono.













¿Por qué esta “venganza”?





¿Por qué esta operación? Este es un “respuesta directa” y un “declaración de venganza” Después del ataque que el sábado pasado costó la vida a dos soldados estadounidenses y a un intérprete en Siria, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, insistió en X, afirmando: “Hoy perseguimos y matamos enemigos. Muchos enemigos. Y continuaremos”.











Donald Trump habló sobre “represalias muy fuertes” en respuesta al ataque del 13 de diciembre en la región desértica de Palmira, atribuido por Washington al ISIS.





“Estamos golpeando muy duro contra los bastiones del EI”escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, mientras que al mismo tiempo el Departamento de Justicia publicaba parte del expediente Epstein.









Centcom afirma que desde el ataque a sus tropas, “Estados Unidos y sus fuerzas aliadas llevaron a cabo 10 operaciones en Siria e Irak, que resultaron en la muerte o detención de 23 terroristas”.





¿Cuál es el contexto?





El ataque contra los estadounidenses fue perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias, lo que avergonzó al gobierno de Damasco, que intenta acercarse a Estados Unidos y se ha sumado a la coalición internacional antiyihadista.





Las autoridades sirias habían afirmado que el autor del ataque estaba a punto de ser despedido debido a su “ideas islamistas extremistas”.









Después de disolver los órganos militares y de seguridad de Bashar al-Assad, a quien derrocó, el presidente interino sirio Ahmad al-Chareh integró en el nuevo ejército a grupos aliados a él, incluidos yihadistas extranjeros. Esta es la primera vez que se informa de un ataque de este tipo en Siria desde su toma de poder.





El gobierno sirio “reitera su firme compromiso de luchar contra ISIS y garantizar que no se beneficie de ningún refugio seguro en territorio sirio”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado publicado en X poco después de los ataques estadounidenses, sin mencionarlos directamente.









¿Qué pasa después?





ISIS había controlado la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019. A pesar de su derrota, sus combatientes retirados al vasto desierto sirio continúan perpetrando ataques de vez en cuando.





El regreso al poder de Donald Trump, generalmente escéptico sobre el despliegue de soldados estadounidenses en el extranjero, plantea la cuestión del mantenimiento de esta presencia militar.









El Pentágono anunció en abril que Estados Unidos reduciría a la mitad el número de tropas estadounidenses en Siria, cuyo número total actual no se conoce oficialmente.





Las fuerzas estadounidenses en Siria están particularmente desplegadas en zonas bajo control kurdo en el norte, así como en la base de Al-Tanf, cerca de la frontera con Jordania.