Israel: miles de manifestantes piden la liberación de rehenes y un alto el fuego en Gaza

Bloqueando caminos en varias ciudades del país, neumáticos contra incendios y algunos pelos con la policía desplegada en vigor: este domingo 17 de agosto, ha tenido lugar una movilización en la llamada de las familias de los rehenes seleccionados en Gaza durante casi dos años.









Se desplegó una inmensa bandera israelí, recurrida de retratos de personas secuestradas, en Tel Aviv en el “lugar des ootages”, que se ha vuelto emblemático desde el comienzo de la guerra, lanzado el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedentes contra el movimiento islamista palestino Hamas en Israel.





Reunión militar para los preparativos para la ocupación total





El gobierno de Netanyahu afirma su determinación de continuar su ofensiva en la Franja de Gaza para poner fin a Hamas y tomar el control de seguridad de todo el territorio palestino asediado y hambriento. Este domingo, 18 palestinos todavía perecían allí según la defensa civil local.





“Aquellos que hoy llaman para terminar la guerra sin una derrota de Hamas no solo refuerzan la posición de Hamas y la distancia de la liberación de nuestros rehenes, sino que también garantizan que los horrores del 7 de octubre sucederán una y otra vez, y que tendremos que luchar en una guerra interminable”acusó a Benyamin Netanyahu en la reunión del gobierno.









Según la radio militar israelí, el jefe de gabinete, Eyal Zamir, celebra este domingo una reunión con oficiales militares para discutir el plan que proporciona la adquisición de Gaza-Ville con el objetivo mostrado de derrotar a Hamas y liberar a los rehenes eliminados durante el ataque del 7 de octubre.





El anuncio de este plan despertó el temor de las familias de rehenes que temen que la operación tenga la muerte de sus familiares y llamó a las manifestaciones del domingo.





Carreteras bloqueadas









Pero en varias ciudades del país, miles de personas se han demostrado en la calle, bloqueando grandes carreteras, incluida la carretera que conecta Tel Aviv a Jerusalén.









Los manifestantes publicados frente a la residencia de Benyamin Netanyahu en Jerusalén llamaron al gobierno de “Termina la guerra” y “Trae a todos de vuelta”en referencia a los rehenes.





El epicentro de las protestas será al final de la tarde en Tel Aviv, donde los manifestantes, blandiendo retratos de las banderas secuestradas, israelíes y pancartas amarillas, el color del símbolo de los rehenes, comenzaron a unirse en el “Place des hatages”.





“Hacemos todo lo posible para traerlos de vuelta (…) Podemos tener desacuerdos, pero en verdad, toda la gente de Israel quiere que nuestros hermanos y hermanas vuelvan a casa”dijo el presidente israelí Isaac Herzog, quien llamó a este lugar “El mundo presiona a Hamas”. “Si no los posponemos ahora, los perderemos para siempre”las familias del foro desaparecido.





32 manifestantes arrestados





Miles de miembros de las fuerzas de seguridad han sido desplegados para estas manifestaciones, dijo la policía, deteniendo el arresto de 32 manifestantes por haber perturbado el orden público y obstaculizaron la libertad de tráfico.





“Bloquear las carreteras principales en Israel y perturbar la vida de los ciudadanos es una recompensa para el enemigo”Deploró al Ministro de Cultura, Miki Zohar, quien castigó las manifestaciones.





El ministro de finanzas lejano, Bezalel Smotrich, también denunció un “Campaña (…) que juega el juego de Hamas”. Del “Mensajes de repage”replicó la cabeza de la oposición, Yair Lapid. “¿No tienes vergüenza?” »»





De los 251 rehenes retirados el día del ataque del 7 de octubre, 49 permanecen detenidos en Gaza, incluidos 27 que murieron, según el ejército israelí. Hamas y la Jihad Islámica, su aliado en Gaza, transmiten videos que muestran a dos rehenes israelíes demacrados y debilitados a principios de agosto, que se sorprendieron en Israel.













La ofensiva de represalia israelí en Gaza ya dejó 61,944 muertos, principalmente civiles, según datos del Ministerio de Hamas, considerado confiable por la ONU. También causó un desastre humanitario.