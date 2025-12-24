Lo que sabemos sobre la incautación de un segundo petrolero por parte de Estados Unidos.





Estados Unidos se apoderó de un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado 20 de diciembre en nombre de lo que Washington presenta como la lucha contra el narcotráfico, mientras Caracas denunciaba un ” vuelo “ y un acto de “piratería naval”. El 10 de diciembre, el ejército estadounidense ya se había apoderado de un primer petrolero frente a las costas de Venezuela. Actualización sobre este nuevo incidente marítimo entre ambos países.





• “Bloqueo total”





A principios de esta semana, Donald Trump anunció una “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que viajan hacia o salen de Venezuela. El presidente estadounidense incluso declaró el viernes que no excluye una guerra con este país petrolero sudamericano presidido por el socialista Nicolás Maduro, la bestia negra de Estados Unidos.





Según Caracas, la administración Trump está utilizando acusaciones falsas de narcotráfico para intentar derrocar al líder de Venezuela y tomar el control de los importantes recursos petroleros del país.





• Interceptación de un nuevo petrolero





La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el sábado X la interceptación antes del amanecer del 20 de diciembre por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos y con el apoyo del Pentágono.“un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela”.









Un mensaje acompañado de un vídeo de casi ocho minutos con tomas aéreas que muestra un helicóptero sobre la cubierta de un petrolero en el mar y un soldado desembarcando allí.





“Estados Unidos seguirá rastreando el flujo ilegal de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”insistió Kristi Noem.





• The Centuries, un petrolero que no fue atacado









“El petrolero contiene petróleo de PDSVA (la petrolera estatal venezolana) bajo sanciones”justificó en X la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.





Según ella, el barco navega bajo “una bandera falsa y parte de la flota fantasma venezolana para traficar con petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.





• Protestas en Venezuela





“Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de una nueva embarcación privada que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de sus tripulantes, actos cometidos por personal militar de Estados Unidos”tronó Caracas en un comunicado de prensa.





“Estos actos no quedarán impunes”advirtió Caracas el sábado, prometiendo una “denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.





Sujeto a un embargo estadounidense desde 2019, el petróleo venezolano se vende a precios inferiores a los del mercado, especialmente a China. Caracas niega cualquier implicación en el narcotráfico y asegura que Washington busca derrocar al presidente Maduro para apoderarse de las reservas petroleras del país.





• Trump justifica el bloqueo





Para justificar el bloqueo, Donald Trump afirma que Venezuela utiliza oro negro para financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros”.





También aseguró esta semana que Venezuela había robado petróleo y tierras pertenecientes a Estados Unidos, sin fundamentar esta acusación que parece vinculada a la nacionalización de la industria petrolera venezolana en los años 1970 y a la obligación impuesta a “mayores” extranjeros presentes en el país para trabajar en empresas mixtas controladas por PDVSA.





• Gran despliegue militar





Desde este verano, Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza militar en el Caribe y ha bombardeado barcos procedentes de Venezuela en nombre de la lucha contra el narcotráfico, operaciones cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos, ONG y funcionarios de las Naciones Unidas.





Estas operaciones mataron al menos a 104 personas en el Caribe y el Pacífico, sin que Washington haya proporcionado la más mínima prueba de que los barcos atacados estuvieran realmente involucrados en algún tráfico. Y el presidente estadounidense lleva semanas amenazando con una intervención territorial.





Al margen de la cumbre del Mercosur el sábado en Foz do Iguaçu, Brasil, el presidente Lula advirtió sobre una “catástrofe humanitaria” en caso de conflicto armado en Venezuela, mientras que su homólogo argentino, Javier Milei, por el contrario, saludó “presión” de los Estados Unidos.