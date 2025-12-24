



La Asamblea Nacional adoptó por unanimidad el martes 23 de diciembre el proyecto de ley especial destinado a seguir financiando provisionalmente al Estado, antes de la reanudación de los debates presupuestarios en enero.









El texto será transmitido este martes al Senado con vistas a su adopción final. Fue presentado por el gobierno tras el fracaso de la comisión mixta de diputados y senadores sobre el proyecto de presupuesto de 2026. En diciembre de 2024 ya se había adoptado una ley especial, tras la censura del gobierno de Michel Barnier.





“Una ligera diferencia horaria entre la Asamblea y el Senado”





Después de dos meses y medio de debates presupuestarios que terminaron en un fracaso parcial para Sébastien Lecornu, el Primer Ministro hablará “al final del día”indicó Matignon.





El diálogo privilegiado iniciado por el inquilino de Matignon con el Partido Socialista ciertamente permitió la adopción del presupuesto de la Seguridad Social para 2026, a costa de concesiones en su financiación y en las pensiones.









Pero las profundas diferencias entre la Asamblea y el Senado, hostiles a cualquier impuesto adicional, impidieron la aprobación del segundo texto presupuestario, el de la financiación estatal. “Una ligera diferencia horaria entre la Asamblea y el Senado (…) que aún tendremos que corregir en el futuro”declaró Sébastien Lecornu, interrogado en la cámara baja por el presidente del grupo PS, Boris Vallaud.





Las discusiones se reanudarán en enero.





Los parlamentarios se reunirán a principios de año para nuevos juegos sobre este texto, mientras Francia se enfrenta a una deuda creciente y los debates no han permitido trazar una vía para reducir los déficits.





“Hay que darle a la nación un presupuesto lo más rápido posible, en enero” OMS “Debemos cumplir el objetivo de déficit del 5% (del PIB) y financiar nuestras prioridades”declaró Emmanuel Macron el lunes durante el Consejo de Ministros.









El gobierno quisiera una nueva lectura del presupuesto en comisión de la Asamblea el 5 o 6 de enero, pero según el presidente de la Comisión de Finanzas, Eric Coquerel (LFI), será más bien el día 7 u 8 antes del debate en el hemiciclo que comenzará el día 12.





La ley especial, que renueva temporalmente el presupuesto de 2025, permite aumentar los impuestos y pagar a los funcionarios. Pero no incluye nuevos gastos, incluido el de defensa, que se ha convertido en una prioridad ante la amenaza rusa. Ya el año pasado, el ejecutivo había recurrido a ello tras la caída del gobierno de Michel Barnier. Los dos textos presupuestarios para 2025 fueron finalmente aprobados en febrero.





Si el Parlamento no vota un presupuesto en enero, entonces aumentaría la presión sobre el gobierno para que recurra al 49,3, que permite adoptar un texto sin votación, salvo una moción de censura. Destituido por el primer ministro a petición de los socialistas, los dirigentes de la derecha y del bloque central insisten en él para pedirle que reconsidere su compromiso.