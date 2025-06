Lo que sabemos sobre el ataque con cuchillo en la estación de Hamburgo

Por

El nuevo Obs con AFP Publicado en



24 de mayo de 2025 a las 11:50 am actualizó el



24 de mayo de 2025 a las 12:52 p.m.

Tiempo de lectura: 4 min.

El récord se eleva a 18 heridos, incluidos siete graves. El atacante, que tiene un perfil de historia psiquiátrica, fue arrestado.





Un alemán de 39 años fue arrestado el viernes 23 de mayo por la noche en la estación de Hamburgo, en el norte de Alemania, después de un ataque de cuchillo que lesionó a 18 personas, cuatro de ellas muy en serio. El sospechoso, aún bajo custodia policial, debe presentarse este sábado a un juez. Aquí están los detalles conocidos de este ataque.





Ataque en una estación de tren abarrotada





Un ataque con cuchillo fue de 17 heridos, incluidos cuatro muy graves, el viernes en una plataforma llena de gente desde la estación de Hamburgo en el norte de Alemania, donde se sospecha que una mujer de 39 años ha golpeado a los viajeros. La estación central de la segunda ciudad más poblada de Alemania estaba muy ocupada al comienzo del fin de semana. Los hechos ocurrieron a las 6:05 pm en el muelle 13-14, mientras que el tren ICE 885 (Hamburgo-Munich) estaba a punto de irse, informa el diario “bild”.





“Afortunadamente, no tenía auriculares, así que escuché a todos gritar. Entonces todos huyeron”le dice a un testigo de la “Hamburguesa Abendblatt”.





El presunto autor de este asalto fue arrestado poco después de los hechos “Sin oponerse a la resistencia”según la policía. Las razones de su gesto aún no se han determinado, pero la hipótesis de un móvil político no es privilegiado, dijo un portavoz de la policía en la noche. “Hasta ahora no tenemos indicios de que las mujeres hayan podido actuar por razones políticas”dijo en el canal Ard Florian Abbenseth, según el cual los investigadores examinan la posibilidad de que el sospechoso fuera encontrado “En un estado de emergencia psiquiátrica”. Ella ya ha pasado tiempo en un hospital psiquiátrico, según “Bild”.





“Según la información disponible hasta ahora, suponemos que ha actuado solo”dijo la policía de Hamburgo. Sospechar “Todavía está bajo custodia policial y debe presentarse el sábado a un juez” Para decidir su internamiento en un hospital psiquiátrico, la policía agregó este sábado por la mañana. “No hay pistas de que el sospechoso estuviera bajo la influencia de sustancias psicotrópicas (alcohol o drogas) en el momento de los hechos”.





Reacciones alteradas





El ataque condujo a una importante operación de rescate. Fotos publicadas por AFP Show Lesured Care entre los civiles, así como un muelle ferroviario completado por la policía. Los pasajeros recibieron primeros auxilios en el tren inmovilizado. El tráfico ha sido interrumpido temporalmente.





Entre las 18 víctimas de 19 a 85 años, siete resultaron ligeramente heridas, siete seriamente y cuatro muy en serio, según la última evaluación proporcionada por la policía. Entre estos últimos cuatro, cuya ayuda ha creído durante un tiempo para sus vidas, pero que ahora están en un estado estable, se encuentran una mujer y un hombre de 24 años, una mujer de 52 años y otra 85.





El canciller Friedrich Merz, invertido hace tres semanas, dijo “Decepcionado” Por esta ley de violencia y contactó al alcalde SPD de Hamburgo Peter Tschentscher por teléfono. La compañía ferroviaria Deutsche Bahn también expresó su “Desta consternación”. Un comunicado de prensa indica: “Nuestros pensamientos y condolencias acompañan a los heridos”.









“Desafortunadamente, tales ataques nunca se pueden evitar el 100 %”dijo Andreas Rosskopf, jefe de la Unión de Policía (PIB). Sin embargo, hay una necesidad ” urgente “ para que la policía federal tenga instalaciones de control en las estaciones, y esto “En general”él instó.





Ataques en serie en el país





Alemania ha conocido en los últimos meses una serie de armas mortales que han conmocionado al país, así como los ataques contra la violencia yihadista y muy bien que han puesto los problemas de seguridad en primer plano.





El sábado pasado, cuatro personas resultaron heridas durante un asalto de cuchillo en el oeste del país. El presunto autor es un sirio de 35 años arrestado por las autoridades que sospechan un ataque islamista. Había golpeado a un grupo de personas frente a un bar en el centro de la ciudad de Bielefeld antes de huir. El asalto al cuchillo de un colegial de 12 años en el patio de su escuela por uno de sus camaradas de 13 años también llegó a los titulares de la prensa esta semana.









A finales de enero, un niño y un hombre de dos años murieron en un ataque de cuchillo cometido en un parque en el sur de Alemania por un afgano de 28 años, con una fuerte historia psiquiátrica, que atacó a un grupo de escolares. Según las estadísticas de la policía penal, se cometieron unos 8,900 ataques de apuñalamiento en Alemania en 2023, lo que representa poco menos del 6 % de la categoría de violencia “Habiendo resultado en lesiones corporales graves y peligrosas”. Esta cifra, aumentando, fue de 7.071 en 2021 y 8.160 en 2022.





Alemania también ha experimentado dos ataques de automóviles Aries que mataron a varias personas e heridas. Esta serie de delitos había dominado los debates políticos antes de las elecciones legislativas del 23 de febrero ganadas por el Partido Conservador. La boleta electoral vio la fiesta de AfD de lejos en la segunda posición.









Endurecimiento legislativo





Bajo presión para reducir el número de violencia de apuñalamiento, el gobierno alemán había endurecido la legislación el verano pasado para el uso de cuchillos, prohibido en manifestaciones públicas y en transporte de larga distancia. Las ciudades también han declarado áreas donde está prohibido el puerto del cuchillo, como la estación de Hamburgo, por lo que muchas medidas cuya eficiencia es cuestionada por los expertos y sindicatos de la policía.





Se había decidido un primer endurecimiento de la legislación después de un ataque cometido durante un festival popular en Solingen (oeste) donde un sirio había golpeado a la multitud, matando a tres personas y ocho heridos, un ataque reclamado por la organización del Estado Islámico yihadista. Unos meses antes, un ataque de cuchillo dirigido a un rally anti-Islam en Mannheim (West) había muerto, un joven policía que había interpuesto. El presunto atacante era un ciudadano afgano.